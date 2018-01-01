MONATIK та Дорофєєва стали проектом року в українському шоу-бізнесі
Сьогодні, 11:42
На церемонії нагородження премії M1 Music Awards 4 seasons 2018 у номінації "Проект року" перемогли зірка з Луцька Монатік та Надя Дорофєєва.
Так, Monatik і Надя Дорофєєва вирвали перемогу за композицію "Глубоко".
Четверта церемонія нагородження премії M1 Music Awards. 4 Seasons відбулася 1 грудня у київському Палаці спорту.
Глядачі не лише дізналися, хто переміг, а й насолодилися гала-концертом.
До слова, в ньому свої ексклюзивні концертні номери показали неймовірна Тіна Кароль, запальний дует Время и Стекло, запаморочливий MONATIK, сексуальна Настя Каменських, чарівна Alyosha, голосистий ALEKSEEV, драйвовий гурт THE HARDKISS, тендітна Мішель Андраде, Maruv, Оля Цибульська, а також справжній прорив року – KAZKA.
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Так, Monatik і Надя Дорофєєва вирвали перемогу за композицію "Глубоко".
Четверта церемонія нагородження премії M1 Music Awards. 4 Seasons відбулася 1 грудня у київському Палаці спорту.
Глядачі не лише дізналися, хто переміг, а й насолодилися гала-концертом.
До слова, в ньому свої ексклюзивні концертні номери показали неймовірна Тіна Кароль, запальний дует Время и Стекло, запаморочливий MONATIK, сексуальна Настя Каменських, чарівна Alyosha, голосистий ALEKSEEV, драйвовий гурт THE HARDKISS, тендітна Мішель Андраде, Maruv, Оля Цибульська, а також справжній прорив року – KAZKA.
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