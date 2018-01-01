MONATIK та Дорофєєва стали проектом року в українському шоу-бізнесі





Так, Monatik і Надя Дорофєєва вирвали перемогу за композицію "Глубоко".



Четверта церемонія нагородження премії M1 Music Awards. 4 Seasons відбулася 1 грудня у київському Палаці спорту.



Глядачі не лише дізналися, хто переміг, а й насолодилися гала-концертом.



До слова, в ньому свої ексклюзивні концертні номери показали неймовірна Тіна Кароль, запальний дует Время и Стекло, запаморочливий MONATIK, сексуальна Настя Каменських, чарівна Alyosha, голосистий ALEKSEEV, драйвовий гурт THE HARDKISS, тендітна Мішель Андраде, Maruv, Оля Цибульська, а також справжній прорив року – KAZKA.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На церемонії нагородження премії M1 Music Awards 4 seasons 2018 у номінації "Проект року" перемогли зірка з Луцька Монатік та Надя Дорофєєва.Так, Monatik і Надя Дорофєєва вирвали перемогу за композицію "Глубоко".Четверта церемонія нагородження премії M1 Music Awards. 4 Seasons відбулася 1 грудня у київському Палаці спорту.Глядачі не лише дізналися, хто переміг, а й насолодилися гала-концертом.До слова, в ньому свої ексклюзивні концертні номери показали неймовірна Тіна Кароль, запальний дует Время и Стекло, запаморочливий MONATIK, сексуальна Настя Каменських, чарівна Alyosha, голосистий ALEKSEEV, драйвовий гурт THE HARDKISS, тендітна Мішель Андраде, Maruv, Оля Цибульська, а також справжній прорив року – KAZKA.

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