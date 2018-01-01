У Ковелі через несправну піч згоріла хата





Про це пише



Як повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міста Юрій Дідковський на щотижневій апаратній нараді у міського голови, пожежа сталася у ніч 30-го листопада.



Ймовірною причиною загоряння, за його словами, рятувальники назвали порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

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