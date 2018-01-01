У Ковелі через несправну піч згоріла хата
Сьогодні, 12:10
У Ковелі в приватному секторі, що по вулиці Нова, горів житловий будинок.
Про це пише Про Ковель.
Як повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міста Юрій Дідковський на щотижневій апаратній нараді у міського голови, пожежа сталася у ніч 30-го листопада.
Ймовірною причиною загоряння, за його словами, рятувальники назвали порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Про Ковель.
Як повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міста Юрій Дідковський на щотижневій апаратній нараді у міського голови, пожежа сталася у ніч 30-го листопада.
Ймовірною причиною загоряння, за його словами, рятувальники назвали порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі через несправну піч згоріла хата
Сьогодні, 12:10
8 українців постраждали в аварії у Польщі
Сьогодні, 11:28
У Ковелі хочуть встановити борди зі системою навігації
Сьогодні, 11:22
Медіа