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У Ковелі через несправну піч згоріла хата

У Ковелі через несправну піч згоріла хата
У Ковелі в приватному секторі, що по вулиці Нова, горів житловий будинок.

Про це пише Про Ковель.

Як повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міста Юрій Дідковський на щотижневій апаратній нараді у міського голови, пожежа сталася у ніч 30-го листопада.

Ймовірною причиною загоряння, за його словами, рятувальники назвали порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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