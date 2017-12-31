Лучан кличуть відсвяткувати Новий рік у замку Любарта. ФОТО
Сьогодні, 13:19
У Луцьку відбудеться захід «Новорічна містерія в замку 2019».
Вперше провести Старий та відсвяткувати Новий рік можна буде у стінах замку Любарта!
Організатори обіцяють влаштувати справжню казку гостям новорічного заходу.
Льодові скульптури, вогняне шоу, новорічні ілюмінації, яскрава розважальна програма (відомі гурти України), Снігурки, Санти та багато інших казкових героїв розважатимуть лучан та гостей міста з 21:00 години і до самого ранку.
Захід продовжиться з 11:00 до 22:00 1 січня. Окрім того, кожен зможе долучитися до благодійності і передати через резиденцію Святого Миколая подарунок дітям-сиротам. Кошти, які збиратимуть на вході, планують віддати на благодійність.
Організатори обіцяють, що на офіційних сторінках події у Facebook та Instagram згодом повідомлять, де та за скільки можна буде придбати квиток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вперше провести Старий та відсвяткувати Новий рік можна буде у стінах замку Любарта!
Організатори обіцяють влаштувати справжню казку гостям новорічного заходу.
Льодові скульптури, вогняне шоу, новорічні ілюмінації, яскрава розважальна програма (відомі гурти України), Снігурки, Санти та багато інших казкових героїв розважатимуть лучан та гостей міста з 21:00 години і до самого ранку.
Захід продовжиться з 11:00 до 22:00 1 січня. Окрім того, кожен зможе долучитися до благодійності і передати через резиденцію Святого Миколая подарунок дітям-сиротам. Кошти, які збиратимуть на вході, планують віддати на благодійність.
Організатори обіцяють, що на офіційних сторінках події у Facebook та Instagram згодом повідомлять, де та за скільки можна буде придбати квиток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На луцьких вулицях з'явиться нова ілюмінація
Сьогодні, 13:30
Лучан кличуть відсвяткувати Новий рік у замку Любарта. ФОТО
Сьогодні, 13:19
Без валіз та тварин: як відвідувачам потрапити до луцького суду
Сьогодні, 13:11
Кому з волинян перерахують пенсії
Сьогодні, 12:58
Медіа