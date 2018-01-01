На Волині освятили новий храм. ФОТО
Сьогодні, 16:25
У селі на Іваничівщині освятили храм.
У неділю, 2 грудня, Преосвященний Матфей, єпископ Володимир-Волинський і Турійський, з архіпастирським візитом відвідав парафію села Кучків Іваничівського благочиння, - повідомляє Район. Іваничі.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинськой єпархії УПЦ КП у Facebook.
У цей день архієрей звершив чин освячення новозбудованого храму на честь Введення в храм Пресвятої Владичиці Богородиці і Приснодіви Марії та очолив Божественну Літургію.
Перед входом до храму свого архіпастиря із запашним короваєм та квітами зустріли діти і парафіяни.
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У неділю, 2 грудня, Преосвященний Матфей, єпископ Володимир-Волинський і Турійський, з архіпастирським візитом відвідав парафію села Кучків Іваничівського благочиння, - повідомляє Район. Іваничі.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинськой єпархії УПЦ КП у Facebook.
У цей день архієрей звершив чин освячення новозбудованого храму на честь Введення в храм Пресвятої Владичиці Богородиці і Приснодіви Марії та очолив Божественну Літургію.
Перед входом до храму свого архіпастиря із запашним короваєм та квітами зустріли діти і парафіяни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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