На Волині освятили новий храм. ФОТО





У неділю, 2 грудня, Преосвященний Матфей, єпископ Володимир-Волинський і Турійський, з архіпастирським візитом відвідав парафію села Кучків Іваничівського благочиння, - повідомляє



Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинськой єпархії УПЦ КП у Facebook.



У цей день архієрей звершив чин освячення новозбудованого храму на честь Введення в храм Пресвятої Владичиці Богородиці і Приснодіви Марії та очолив Божественну Літургію.



Перед входом до храму свого архіпастиря із запашним короваєм та квітами зустріли діти і парафіяни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі на Іваничівщині освятили храм.У неділю, 2 грудня, Преосвященний Матфей, єпископ Володимир-Волинський і Турійський, з архіпастирським візитом відвідав парафію села Кучків Іваничівського благочиння, - повідомляє Район. Іваничі Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинськой єпархії УПЦ КП у Facebook.У цей день архієрей звершив чин освячення новозбудованого храму на честь Введення в храм Пресвятої Владичиці Богородиці і Приснодіви Марії та очолив Божественну Літургію.Перед входом до храму свого архіпастиря із запашним короваєм та квітами зустріли діти і парафіяни.

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