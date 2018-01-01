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На Волині освятили новий храм. ФОТО

На Волині освятили новий храм. ФОТО
У селі на Іваничівщині освятили храм.

У неділю, 2 грудня, Преосвященний Матфей, єпископ Володимир-Волинський і Турійський, з архіпастирським візитом відвідав парафію села Кучків Іваничівського благочиння, - повідомляє Район. Іваничі.

Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинськой єпархії УПЦ КП у Facebook.

У цей день архієрей звершив чин освячення новозбудованого храму на честь Введення в храм Пресвятої Владичиці Богородиці і Приснодіви Марії та очолив Божественну Літургію.

Перед входом до храму свого архіпастиря із запашним короваєм та квітами зустріли діти і парафіяни.

На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО
На Волині освятили новий храм. ФОТО

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Теги: церква, освячення
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