На «Ягодині» викрили прикордонника-хабарника. ФОТО





Так, 2 грудня затримали інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби «Римачі» Луцького прикордонного загону зі спільником, громадянином України, під час вимагання та одержання від водія неправомірної вигоди, – інформує Держприкордонслужба України.



Варто зазначити, що попередньо правоохоронці задокументували дії зловмисників у декількох аналогічних епізодах.



Крім цього, під час особистих обшуків та за місцем проживання у цивільної особи та військовослужбовця держприкордонслужби виявили та вилучили чималу суму грошових коштів.



Наразі фігурантів справи затримали, проводяться першочергові слідчі дії.



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