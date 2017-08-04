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На «Ягодині» викрили прикордонника-хабарника. ФОТО

На «Ягодині» викрили прикордонника-хабарника. ФОТО
На «Ягодині» правоохоронці викрили схему пропуску вантажівок поза чергою за грошову винагороду.

Так, 2 грудня затримали інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби «Римачі» Луцького прикордонного загону зі спільником, громадянином України, під час вимагання та одержання від водія неправомірної вигоди, – інформує Держприкордонслужба України.

Варто зазначити, що попередньо правоохоронці задокументували дії зловмисників у декількох аналогічних епізодах.

Крім цього, під час особистих обшуків та за місцем проживання у цивільної особи та військовослужбовця держприкордонслужби виявили та вилучили чималу суму грошових коштів.

Наразі фігурантів справи затримали, проводяться першочергові слідчі дії.
На «Ягодині» викрили прикордонника-хабарника. ФОТО
На «Ягодині» викрили прикордонника-хабарника. ФОТО

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Теги: прикордонники, хабар
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