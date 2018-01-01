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Купувати у Меблевій кімнаті відтепер ще зручніше завдяки «Миттєвій розстрочці» від ПриватБанку*

Купувати у Меблевій кімнаті відтепер ще зручніше завдяки «Миттєвій розстрочці» від ПриватБанку*
Зручно, швидко, вигідно - основні принципи, керуючись якими ПриватБанк надає своїм клієнтам послугу "Миттєва розстрочка". Дозвольте собі більше разом з Приватом та Меблевою кімнатою. Послуга доступна у всіх салонах мережі.

Послуга «Миттєва розстрочка» — чудова нагода отримати товар сьогодні, сплачувати за нього доступну суму упродовж кількох місяців.

- миттєве оформлення покупки;

- документи не потрібні, ваш договір — чек за товар;

- до 25 платежів;

- платежі можна вносити на картку, не відвідуючи банк;

- щомісячна комісія становить 2.9% від суми покупки.

- розповсюджується на всі товари у салонах мережі "Меблева кімната"

Доступна власникам:

- карт «Універсальна» та «Універсальна Gold»;

Як скористатися послугою?

- Дізнайтеся доступну суму ліміту по сервісу — надішліть SMS на номер 10060 з текстом chast, або перейдіть за посиланням тут ;

- Обирайте товар;

- Повідомте менеджеру салону, що хочете оформити покупку за сервісом «миттева розстрочка» та вкажіть (уточніть) кількість платежів;

- Ви також можете розрахувати вартість щомісячного внеску при різній кількості виплат.

- Кожні 30 днів із моменту купівлі вносьте на картку суму щомісячного платежу.

Довідково:

Мережа салонів «Меблева кімната» - це дев'ять великих салонів у Рівному та Луцьку, кращі м’які та корпусні меблі від провідних виробників України та Європи.

Ключова особливість мережі полягає у тому, що вона працює виключно з лідерами меблевого ринку України та Польщі. При виготовленні меблів фабрики-партнери використовують лише сертифіковані, екологічно чисті матеріали, дороге імпортне обладнання та багаторічний досвід професіоналів своєї справи.

- 3 салони "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Київська, 67а, (ТЦ "Арена", біля супермаркету "Сільпо")

- 2 салони "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Макарова, 23 (ТРЦ "Екватор")

- "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Гагаріна, 26 (ТЦ "Novus"), 2-й поверх

- 2 салони" Меблева кімната" — м. Луцьк, вул. Єршова, 11 (ТЦ "Глобус")

- "Меблева кімната" — м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1 (ТРЦ "ПортCity").

Купувати у Меблевій кімнаті відтепер ще зручніше завдяки «Миттєвій розстрочці» від ПриватБанку*

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Теги: ПриватБанк
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