Купувати у Меблевій кімнаті відтепер ще зручніше завдяки «Миттєвій розстрочці» від ПриватБанку*
Сьогодні, 17:15
Зручно, швидко, вигідно - основні принципи, керуючись якими ПриватБанк надає своїм клієнтам послугу "Миттєва розстрочка". Дозвольте собі більше разом з Приватом та Меблевою кімнатою. Послуга доступна у всіх салонах мережі.
Послуга «Миттєва розстрочка» — чудова нагода отримати товар сьогодні, сплачувати за нього доступну суму упродовж кількох місяців.
- миттєве оформлення покупки;
- документи не потрібні, ваш договір — чек за товар;
- до 25 платежів;
- платежі можна вносити на картку, не відвідуючи банк;
- щомісячна комісія становить 2.9% від суми покупки.
- розповсюджується на всі товари у салонах мережі "Меблева кімната"
Доступна власникам:
- карт «Універсальна» та «Універсальна Gold»;
Як скористатися послугою?
- Дізнайтеся доступну суму ліміту по сервісу — надішліть SMS на номер 10060 з текстом chast, або перейдіть за посиланням тут ;
- Обирайте товар;
- Повідомте менеджеру салону, що хочете оформити покупку за сервісом «миттева розстрочка» та вкажіть (уточніть) кількість платежів;
- Ви також можете розрахувати вартість щомісячного внеску при різній кількості виплат.
- Кожні 30 днів із моменту купівлі вносьте на картку суму щомісячного платежу.
Довідково:
Мережа салонів «Меблева кімната» - це дев'ять великих салонів у Рівному та Луцьку, кращі м’які та корпусні меблі від провідних виробників України та Європи.
Ключова особливість мережі полягає у тому, що вона працює виключно з лідерами меблевого ринку України та Польщі. При виготовленні меблів фабрики-партнери використовують лише сертифіковані, екологічно чисті матеріали, дороге імпортне обладнання та багаторічний досвід професіоналів своєї справи.
- 3 салони "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Київська, 67а, (ТЦ "Арена", біля супермаркету "Сільпо")
- 2 салони "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Макарова, 23 (ТРЦ "Екватор")
- "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Гагаріна, 26 (ТЦ "Novus"), 2-й поверх
- 2 салони" Меблева кімната" — м. Луцьк, вул. Єршова, 11 (ТЦ "Глобус")
- "Меблева кімната" — м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1 (ТРЦ "ПортCity").
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Послуга «Миттєва розстрочка» — чудова нагода отримати товар сьогодні, сплачувати за нього доступну суму упродовж кількох місяців.
- миттєве оформлення покупки;
- документи не потрібні, ваш договір — чек за товар;
- до 25 платежів;
- платежі можна вносити на картку, не відвідуючи банк;
- щомісячна комісія становить 2.9% від суми покупки.
- розповсюджується на всі товари у салонах мережі "Меблева кімната"
Доступна власникам:
- карт «Універсальна» та «Універсальна Gold»;
Як скористатися послугою?
- Дізнайтеся доступну суму ліміту по сервісу — надішліть SMS на номер 10060 з текстом chast, або перейдіть за посиланням тут ;
- Обирайте товар;
- Повідомте менеджеру салону, що хочете оформити покупку за сервісом «миттева розстрочка» та вкажіть (уточніть) кількість платежів;
- Ви також можете розрахувати вартість щомісячного внеску при різній кількості виплат.
- Кожні 30 днів із моменту купівлі вносьте на картку суму щомісячного платежу.
Довідково:
Мережа салонів «Меблева кімната» - це дев'ять великих салонів у Рівному та Луцьку, кращі м’які та корпусні меблі від провідних виробників України та Європи.
Ключова особливість мережі полягає у тому, що вона працює виключно з лідерами меблевого ринку України та Польщі. При виготовленні меблів фабрики-партнери використовують лише сертифіковані, екологічно чисті матеріали, дороге імпортне обладнання та багаторічний досвід професіоналів своєї справи.
- 3 салони "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Київська, 67а, (ТЦ "Арена", біля супермаркету "Сільпо")
- 2 салони "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Макарова, 23 (ТРЦ "Екватор")
- "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Гагаріна, 26 (ТЦ "Novus"), 2-й поверх
- 2 салони" Меблева кімната" — м. Луцьк, вул. Єршова, 11 (ТЦ "Глобус")
- "Меблева кімната" — м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1 (ТРЦ "ПортCity").
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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