Купувати у Меблевій кімнаті відтепер ще зручніше завдяки «Миттєвій розстрочці» від ПриватБанку*





Послуга «Миттєва розстрочка» — чудова нагода отримати товар сьогодні, сплачувати за нього доступну суму упродовж кількох місяців.



- миттєве оформлення покупки;



- документи не потрібні, ваш договір — чек за товар;



- до 25 платежів;



- платежі можна вносити на картку, не відвідуючи банк;



- щомісячна комісія становить 2.9% від суми покупки.



- розповсюджується на всі товари у салонах мережі "Меблева кімната"



Доступна власникам:



- карт «Універсальна» та «Універсальна Gold»;



Як скористатися послугою?



- Дізнайтеся доступну суму ліміту по сервісу — надішліть SMS на номер 10060 з текстом chast, або перейдіть за посиланням тут ;



- Обирайте товар;



- Повідомте менеджеру салону, що хочете оформити покупку за сервісом «миттева розстрочка» та вкажіть (уточніть) кількість платежів;



- Ви також можете розрахувати вартість щомісячного внеску при різній кількості виплат.



- Кожні 30 днів із моменту купівлі вносьте на картку суму щомісячного платежу.



Довідково:



Мережа салонів «Меблева кімната» - це дев'ять великих салонів у Рівному та Луцьку, кращі м’які та корпусні меблі від провідних виробників України та Європи.



Ключова особливість мережі полягає у тому, що вона працює виключно з лідерами меблевого ринку України та Польщі. При виготовленні меблів фабрики-партнери використовують лише сертифіковані, екологічно чисті матеріали, дороге імпортне обладнання та багаторічний досвід професіоналів своєї справи.



- 3 салони "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Київська, 67а, (ТЦ "Арена", біля супермаркету "Сільпо")



- 2 салони "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Макарова, 23 (ТРЦ "Екватор")



- "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Гагаріна, 26 (ТЦ "Novus"), 2-й поверх



- 2 салони" Меблева кімната" — м. Луцьк, вул. Єршова, 11 (ТЦ "Глобус")



- "Меблева кімната" — м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1 (ТРЦ "ПортCity").





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зручно, швидко, вигідно - основні принципи, керуючись якими ПриватБанк надає своїм клієнтам послугу "Миттєва розстрочка". Дозвольте собі більше разом з Приватом та Меблевою кімнатою . Послуга доступна у всіх салонах мережі.Послуга— чудова нагода отримати товар сьогодні, сплачувати за нього доступну суму упродовж кількох місяців.- миттєве оформлення покупки;- документи не потрібні, ваш договір — чек за товар;- до 25 платежів;- платежі можна вносити на картку, не відвідуючи банк;- щомісячна комісія становить 2.9% від суми покупки.- розповсюджується на всі товари у салонах мережі "Меблева кімната"- карт «Універсальна» та «Універсальна Gold»;- Дізнайтеся доступну суму ліміту по сервісу — надішліть SMS на номер 10060 з текстом chast, або перейдіть за посиланням тут ;- Обирайте товар;- Повідомте менеджеру салону, що хочете оформити покупку за сервісом «миттева розстрочка» та вкажіть (уточніть) кількість платежів;- Ви також можете розрахувати вартість щомісячного внеску при різній кількості виплат.- Кожні 30 днів із моменту купівлі вносьте на картку суму щомісячного платежу.- 3 салони "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Київська, 67а, (ТЦ "Арена", біля супермаркету "Сільпо")- 2 салони "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Макарова, 23 (ТРЦ "Екватор")- "Меблева кімната" — м. Рівне, вул. Гагаріна, 26 (ТЦ "Novus"), 2-й поверх- 2 салони" Меблева кімната" — м. Луцьк, вул. Єршова, 11 (ТЦ "Глобус")- "Меблева кімната" — м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1 (ТРЦ "ПортCity").

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію