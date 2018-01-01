Ковельські лікарі вперше видалили камені з нирок без жодного розрізу





У пацієнта з нирок видалили камені великих розмірів за допомогою перкутаної нефролітотрипсії, - пише



Цей метод – один з технічно найскладніших в урології і найбезпечніший. Медики дістають камені в нирках через малий прокол у поперековій ділянці.



На сторінці Ковельського МТМО у Фейсбук повідомили про такого роду першу в Ковелі операцію.



Також на оперативній нараді у міськвиконкомі мер Ковеля Олег Кіндер розповів про цю знакову подію в медицині. Він подякував лікарям за гарну роботу і повідомив, що наразі на черзі на безкоштовну операцію з видалення каменів з нирок перебуває декілька ковельчан.



«Ці операції є дуже дороговартісні. Це три-чотири операції, які в нас заплановані в місті Ковелі на безоплатній основі. І що саме головне, такі операції в Україні майже не робляться. Я думаю, що буде започаткована ця практика і, дай Бог, щоб вона прижилася. Я дякую всім, хто був причетний», - сказав міський голова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями на базі Ковельської центральної районної лікарні відкрили центр ендоурології (урологічне відділення), де разом із фахівцями Львівської обласної лікарні провели унікальну операцію.У пацієнта з нирок видалили камені великих розмірів за допомогою перкутаної нефролітотрипсії, - пише Про Ковель Цей метод – один з технічно найскладніших в урології і найбезпечніший. Медики дістають камені в нирках через малий прокол у поперековій ділянці.На сторінці Ковельського МТМО у Фейсбук повідомили про такого роду першу в Ковелі операцію.Також на оперативній нараді у міськвиконкомі мер Ковелярозповів про цю знакову подію в медицині. Він подякував лікарям за гарну роботу і повідомив, що наразі на черзі на безкоштовну операцію з видалення каменів з нирок перебуває декілька ковельчан.«Ці операції є дуже дороговартісні. Це три-чотири операції, які в нас заплановані в місті Ковелі на безоплатній основі. І що саме головне, такі операції в Україні майже не робляться. Я думаю, що буде започаткована ця практика і, дай Бог, щоб вона прижилася. Я дякую всім, хто був причетний», - сказав міський голова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію