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Ковельські лікарі вперше видалили камені з нирок без жодного розрізу

Ковельські лікарі вперше видалили камені з нирок без жодного розрізу
Днями на базі Ковельської центральної районної лікарні відкрили центр ендоурології (урологічне відділення), де разом із фахівцями Львівської обласної лікарні провели унікальну операцію.

У пацієнта з нирок видалили камені великих розмірів за допомогою перкутаної нефролітотрипсії, - пише Про Ковель.

Цей метод – один з технічно найскладніших в урології і найбезпечніший. Медики дістають камені в нирках через малий прокол у поперековій ділянці.

На сторінці Ковельського МТМО у Фейсбук повідомили про такого роду першу в Ковелі операцію.

Також на оперативній нараді у міськвиконкомі мер Ковеля Олег Кіндер розповів про цю знакову подію в медицині. Він подякував лікарям за гарну роботу і повідомив, що наразі на черзі на безкоштовну операцію з видалення каменів з нирок перебуває декілька ковельчан.

«Ці операції є дуже дороговартісні. Це три-чотири операції, які в нас заплановані в місті Ковелі на безоплатній основі. І що саме головне, такі операції в Україні майже не робляться. Я думаю, що буде започаткована ця практика і, дай Бог, щоб вона прижилася. Я дякую всім, хто був причетний», - сказав міський голова.


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Теги: лікарі, медицина, Ковель
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