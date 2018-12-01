вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кому з волинян перерахують пенсії

Кому з волинян перерахують пенсії
Волинянам з 1 грудня перерахують пенсії.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Відтак, виходячи із величини прожиткового мінімуму 1497 грн. провели перерахунок:

- мінімального розміру пенсії непрацюючим пенсіонерам відповідно до ст.28 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”;

- доплати за понаднормативний стаж непрацюючим пенсіонерам відповідно до ст.28 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”;

- пенсій за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України ”Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

- мінімального розміру пенсії по втраті годувальника;

- надбавок та підвищень, передбачених Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,”Про жертви нацистських переслідувань” та інших, які розраховуються, виходячи із прожиткового мінімуму;

- мінімальних розмірів пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС та щомісячної державної адресної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій.

Слід зазначити, що після перерахунку з 01.12.2018 розмір пенсії не може бути нижчим, ніж 1497грн. Максимальний розмір пенсії збільшено до 14970 грн.

Виходячи з прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць по Україні, перераховано пенсії особам, яким присвоєно звання “Почесний донор СРСР” або “Почесний донор України “. Розмір надбавки підвищено до 185,30 грн.

Перерахунок пенсій проводиться органами Пенсійного фонду України за матеріалами пенсійних справ автоматично.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пенсії, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан кличуть відсвяткувати Новий рік у замку Любарта. ФОТО
Сьогодні, 13:19
Без валіз та тварин: як відвідувачам потрапити до луцького суду
Сьогодні, 13:11
Кому з волинян перерахують пенсії
Сьогодні, 12:58
Ковельські лікарі вперше видалили камені з нирок без жодного розрізу
Сьогодні, 12:34
На «Ягодині» викрили прикордонника-хабарника. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
Волиняни здобули 12 медалей на чемпіонаті України з велотреку Волиняни здобули 12 медалей на чемпіонаті України з велотреку
30 жовтень, 09:42
Волинян попереджають про сніг Волинян попереджають про сніг
22 жовтень, 14:34
Двоє волинян стали чемпіонами Європи із бойового самбо Двоє волинян стали чемпіонами Європи із бойового самбо
16 жовтень, 09:46
Волинські рятувальники посіли третє місце на Міжнародних змаганнях Волинські рятувальники посіли третє місце на Міжнародних змаганнях
16 вересень, 17:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На луцьких вулицях з'явиться нова ілюмінація
Сьогодні, 13:30
 0
Лучан кличуть відсвяткувати Новий рік у замку Любарта. ФОТО
Сьогодні, 13:19
 0
Без валіз та тварин: як відвідувачам потрапити до луцького суду
Сьогодні, 13:11
 0
Кому з волинян перерахують пенсії
Сьогодні, 12:58
 0
Ковельські лікарі вперше видалили камені з нирок без жодного розрізу
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8