Кому з волинян перерахують пенсії

Волинянам з 1 грудня перерахують пенсії.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Відтак, виходячи із величини прожиткового мінімуму 1497 грн. провели перерахунок:- мінімального розміру пенсії непрацюючим пенсіонерам відповідно до ст.28 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”;- доплати за понаднормативний стаж непрацюючим пенсіонерам відповідно до ст.28 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”;- пенсій за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України ”Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;- мінімального розміру пенсії по втраті годувальника;- надбавок та підвищень, передбачених Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,”Про жертви нацистських переслідувань” та інших, які розраховуються, виходячи із прожиткового мінімуму;- мінімальних розмірів пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС та щомісячної державної адресної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій.Слід зазначити, що після перерахунку з 01.12.2018 розмір пенсії не може бути нижчим, ніж 1497грн. Максимальний розмір пенсії збільшено до 14970 грн.Виходячи з прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць по Україні, перераховано пенсії особам, яким присвоєно звання “Почесний донор СРСР” або “Почесний донор України “. Розмір надбавки підвищено до 185,30 грн.Перерахунок пенсій проводиться органами Пенсійного фонду України за матеріалами пенсійних справ автоматично.