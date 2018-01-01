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У луцькому суді посилили пропускний режим через інцидент зі сльозогінним газом

У луцькому суді посилили пропускний режим через інцидент зі сльозогінним газом
Повідомили нові правила відвідування Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Про це йдеться на сайті установи.

Нагадаємо, 28 листопада у приміщенні суду чоловік розпилив з балончика сльозогінний газ.

Отож, пропуск осіб до приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим розпорядком дня.

У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення забороняється.

З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється уповноваженими працівниками МВС України на підставі документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

Під час проведення закритого судового засідання пропуск осіб до залу судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Забороняється пропуск до приміщення суду осіб:

- з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
- з тваринами;
- з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної дії;
- з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;
- з колючо-ріжучими предметами;
- з валізами; господарськими сумками, пакетами великих розмірів (600*400*200 мм).

Очікування судових засідань сторонами процесу здійснюється у спеціально відведених місцях у холі суду на першому поверсі приміщення та холах/коридорах на інших поверхах приміщення за викликом секретаря судового засідання.

Порядок пропуску осіб до приміщення суду та його охорона регулюється Тимчасовим порядком забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, який затверджено рішенням ВРП від 26.12.2016 №3470/0/15-16 та наказом МВС України від 26.12.2016 № 1352.

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Теги: суд, Луцьк, Волинь
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