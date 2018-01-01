«Сталева воля»: у Луцьку відбувся спортивний турнір пам’яті атовця

У Луцьку відбувся спортивний турнір «Сталева воля» пам’яті Олега Твердохліба, у якому взяли участь бійці-добровольці АТО.Захід пройшов, 2 грудня на території розважального центру «Адреналін-Сіті», - інформує прес-служба ДСНС України у Волинській області.Кращими у двох дисциплінах - жим штанги лежачи та гирьовий спорт стали рятувальники, які вибороли чотири медалі.Дві золотих медалі збірній команді управління ДСНС України у Волинській області здобули: пожежний-рятувальник 1-го державного пожежно-рятувального загону(у ваговій категорії до 72 кг, поштовх 81 раз у гирьовому спорті) та начальник відділення 22-го державного пожежно-рятувального поста(у ваговій категорії до 85 к, поштовх 108 разів у гирьовому спорті).Срібло у заступника начальника 13-ї державної пожежної рятувальної частини(у ваговій категорії до 72 кг, поштовх 47 разів у гирьовому спорті), а бронзу завоював головний фахівець відділу організації заходів цивільного захисту УДСНС України у Волинській області(у ваговій категорії до 88,5 кг, з результатом 112 ,5 кг у жимі штанги лежачи).