У Ковель привезли мощі святих. ФОТО
Сьогодні, 13:42
У Ковель привезли мощі рівноапостольного князя Володимира та великомучениць Варвари і Катерини.
Про це повідомляється на сторінці Ковельського міського благочиння у Facebook, - пише Район. Ковель.
Хресний хід з нагоди 1030-річниці Хрещення Русі несе святині парафіями Володимир-Волинської єпархії.
Мощі святих рівноапостольного князя Володимира - Хрестителя Русі та великомучениць Варвари і Катерини в грудні відвідають усі храми Ковельського міського благочиння.
Графік перебування святинь:
3-4 грудня - Введенська церква
4-5 грудня - Св.-Троїцький кафедральний собор
5-6 грудня - Михайлівська церква
6-7 грудня - Почаївської ікони Божої Матері
7-8 грудня - Воскресенський кафедральний собор
8-9 грудня - Воскресенський кафедральний собор
9-10 грудня - Хрестовоздвиженська церква (смт Люблинець)
10-11 грудня - Церква св.кн. Олега Брянського
11-12 грудня - Фадеєвська церква
12-13 грудня - Воскресіння Словущеє
13-14 грудня - Миколаївська церква
14-15 грудня - Пантелеймонівська церква
15-16 грудня - Анатоліївська церква
16-17 грудня - Серафима Саровського церква (с.Вербка)
17-18 грудня - Тетянівська церква
Мощі прибувають у храм на вечірнє богослужіння і перебувають протягом доби.
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Про це повідомляється на сторінці Ковельського міського благочиння у Facebook, - пише Район. Ковель.
Хресний хід з нагоди 1030-річниці Хрещення Русі несе святині парафіями Володимир-Волинської єпархії.
Мощі святих рівноапостольного князя Володимира - Хрестителя Русі та великомучениць Варвари і Катерини в грудні відвідають усі храми Ковельського міського благочиння.
Графік перебування святинь:
3-4 грудня - Введенська церква
4-5 грудня - Св.-Троїцький кафедральний собор
5-6 грудня - Михайлівська церква
6-7 грудня - Почаївської ікони Божої Матері
7-8 грудня - Воскресенський кафедральний собор
8-9 грудня - Воскресенський кафедральний собор
9-10 грудня - Хрестовоздвиженська церква (смт Люблинець)
10-11 грудня - Церква св.кн. Олега Брянського
11-12 грудня - Фадеєвська церква
12-13 грудня - Воскресіння Словущеє
13-14 грудня - Миколаївська церква
14-15 грудня - Пантелеймонівська церква
15-16 грудня - Анатоліївська церква
16-17 грудня - Серафима Саровського церква (с.Вербка)
17-18 грудня - Тетянівська церква
Мощі прибувають у храм на вечірнє богослужіння і перебувають протягом доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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