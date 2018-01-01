У Ковель привезли мощі святих. ФОТО





Про це повідомляється на сторінці Ковельського міського благочиння у Facebook, - пише



Хресний хід з нагоди 1030-річниці Хрещення Русі несе святині парафіями Володимир-Волинської єпархії.



Мощі святих рівноапостольного князя Володимира - Хрестителя Русі та великомучениць Варвари і Катерини в грудні відвідають усі храми Ковельського міського благочиння.



Графік перебування святинь:



3-4 грудня - Введенська церква

4-5 грудня - Св.-Троїцький кафедральний собор

5-6 грудня - Михайлівська церква

6-7 грудня - Почаївської ікони Божої Матері

7-8 грудня - Воскресенський кафедральний собор

8-9 грудня - Воскресенський кафедральний собор

9-10 грудня - Хрестовоздвиженська церква (смт Люблинець)

10-11 грудня - Церква св.кн. Олега Брянського

11-12 грудня - Фадеєвська церква

12-13 грудня - Воскресіння Словущеє

13-14 грудня - Миколаївська церква

14-15 грудня - Пантелеймонівська церква

15-16 грудня - Анатоліївська церква

16-17 грудня - Серафима Саровського церква (с.Вербка)

17-18 грудня - Тетянівська церква



Мощі прибувають у храм на вечірнє богослужіння і перебувають протягом доби.





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