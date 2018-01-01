Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті України з вільної боротьби

Волинянин став бронзовим призером чемпіонату України з вільної боротьби, який проходив у місті Бровари.Захід відбувся з 29 листопада по 2 грудня, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Успішно на змаганнях виступив ковельчанин. У категорії 79 кг, здолавши трьох суперників за вихід у фінал, хлопець поступився досвідченому борцю зі Львова, який став чемпіоном. У боротьбі за бронзову нагороду Тимур переміг спортсмена з Сум. Ковельчанин вкотре підтвердив звання майстра спорту України.Вдалими були ці змагання і для дівчат. У категорії 57 кгпосіла четверте місце, а(50 кг) – п’яте.Команду до змагань готували тренерита