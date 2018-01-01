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Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті України з вільної боротьби

Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті України з вільної боротьби
Волинянин став бронзовим призером чемпіонату України з вільної боротьби, який проходив у місті Бровари.

Захід відбувся з 29 листопада по 2 грудня, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Успішно на змаганнях виступив ковельчанин Тимур Романюк. У категорії 79 кг, здолавши трьох суперників за вихід у фінал, хлопець поступився досвідченому борцю зі Львова, який став чемпіоном. У боротьбі за бронзову нагороду Тимур переміг спортсмена з Сум. Ковельчанин вкотре підтвердив звання майстра спорту України.

Вдалими були ці змагання і для дівчат. У категорії 57 кг Тетяна Савенюк посіла четверте місце, а Анастасія Падошик (50 кг) – п’яте.

Команду до змагань готували тренери Олег Стус та Анатолій Мілехін.

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Теги: Ковель, спорт
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