Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті України з вільної боротьби
Сьогодні, 20:45
Волинянин став бронзовим призером чемпіонату України з вільної боротьби, який проходив у місті Бровари.
Захід відбувся з 29 листопада по 2 грудня, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Успішно на змаганнях виступив ковельчанин Тимур Романюк. У категорії 79 кг, здолавши трьох суперників за вихід у фінал, хлопець поступився досвідченому борцю зі Львова, який став чемпіоном. У боротьбі за бронзову нагороду Тимур переміг спортсмена з Сум. Ковельчанин вкотре підтвердив звання майстра спорту України.
Вдалими були ці змагання і для дівчат. У категорії 57 кг Тетяна Савенюк посіла четверте місце, а Анастасія Падошик (50 кг) – п’яте.
Команду до змагань готували тренери Олег Стус та Анатолій Мілехін.
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Захід відбувся з 29 листопада по 2 грудня, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Успішно на змаганнях виступив ковельчанин Тимур Романюк. У категорії 79 кг, здолавши трьох суперників за вихід у фінал, хлопець поступився досвідченому борцю зі Львова, який став чемпіоном. У боротьбі за бронзову нагороду Тимур переміг спортсмена з Сум. Ковельчанин вкотре підтвердив звання майстра спорту України.
Вдалими були ці змагання і для дівчат. У категорії 57 кг Тетяна Савенюк посіла четверте місце, а Анастасія Падошик (50 кг) – п’яте.
Команду до змагань готували тренери Олег Стус та Анатолій Мілехін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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