Біля кордону в кабіні вантажівки знайшли мертвого поляка





На Львівщині біля українсько-польського кордону, на автостоянці прикордонного переходу «Краковець», у кабіні вантажівки знайшли мертвим громадянина Польщі. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, - пише



Як зазначається у повідомленні, 2 грудня о 16:59 год. на автостоянці прикордонного переходу “Краковець“ в кабіні вантажного автомобіля Renault з польською реєстрацією TST-56PX виявили без ознак життя тіло водія автомобіля громадянина Польщі, який проживав у місті Старошовичі.



«Смерть настала до приїзду бригади швидкої медичної допомоги, за попереднім висновком – внаслідок отруєння чадним газом під час обігріву кабіни газовим балоном з конфоркою», - зазначається у повідомленні. Проводять слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За попереднім висновком, іноземець помер внаслідок отруєння чадним газом під час обігріву кабіни газовим балоном з конфоркою.На Львівщині біля українсько-польського кордону, на автостоянці прикордонного переходу «Краковець», у кабіні вантажівки знайшли мертвим громадянина Польщі. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, - пише Уніан Як зазначається у повідомленні, 2 грудня о 16:59 год. на автостоянці прикордонного переходу “Краковець“ в кабіні вантажного автомобіля Renault з польською реєстрацією TST-56PX виявили без ознак життя тіло водія автомобіля громадянина Польщі, який проживав у місті Старошовичі.«Смерть настала до приїзду бригади швидкої медичної допомоги, за попереднім висновком – внаслідок отруєння чадним газом під час обігріву кабіни газовим балоном з конфоркою», - зазначається у повідомленні. Проводять слідчі дії.

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