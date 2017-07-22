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Біля кордону в кабіні вантажівки знайшли мертвого поляка

Біля кордону в кабіні вантажівки знайшли мертвого поляка
За попереднім висновком, іноземець помер внаслідок отруєння чадним газом під час обігріву кабіни газовим балоном з конфоркою.

На Львівщині біля українсько-польського кордону, на автостоянці прикордонного переходу «Краковець», у кабіні вантажівки знайшли мертвим громадянина Польщі. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, - пише Уніан.

Як зазначається у повідомленні, 2 грудня о 16:59 год. на автостоянці прикордонного переходу “Краковець“ в кабіні вантажного автомобіля Renault з польською реєстрацією TST-56PX виявили без ознак життя тіло водія автомобіля громадянина Польщі, який проживав у місті Старошовичі.

«Смерть настала до приїзду бригади швидкої медичної допомоги, за попереднім висновком – внаслідок отруєння чадним газом під час обігріву кабіни газовим балоном з конфоркою», - зазначається у повідомленні. Проводять слідчі дії.

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Теги: смерть, кордон
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