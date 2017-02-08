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У Луцьку людям з інвалідністю давали продуктові набори. ВІДЕО

У Луцьку людям з інвалідністю давали продуктові набори. ВІДЕО
У Луцьку одиноким та особам з інвалідністю вручили чотири десятки продуктових наборів.

У наборі – гречка, цукор, олія, макарони і вівсяні пластівці. Дехто з них не зміг прийти, волонтери кажуть, що занесуть гостинці їм додому. Загалом на обліку Луцької міської організації Товариства Червоного Хреста України перебуває 438 одиноких малозабезпечених громадян, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Жінка з інвалідністю Людмила Мельник розповіла, що на зарплату вижити і пролікуватися важко:

"Ми такі люди знедолені, тому ці продуктові набори є підтримкою".

Зі слів голови Луцької міської організації Товариства Червоного Хреста України Емілії Матвійчук, найбільше опікуються одинокими.

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Теги: продукти, Луцьк
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