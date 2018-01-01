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Чотири роки на Волині у цифрах. ІНФОГРАФІКА

Чотири роки на Волині у цифрах. ІНФОГРАФІКА
На Раді регіонального розвитку Волинської області назвали головні цифри та підвели підсумки періоду 2014-2018 років.

Про це повідомили на офіційній сторінці Олександра Савченка у Facebook.

Близько семи сотень представників виконавчої влади та місцевого самоврядування приїхали до Луцька, аби перейняти досвід провідних керівників регіону. Волинську Раду Регіонального розвитку провели за дорученням Президента України Петра Порошенка.

У рамках підготовки до заходу провели комплексний аналіз діяльності ОТГ, який став свідченням того, що об’єднання – це шлях до успіху та багатої громади. Обговорення та вирішення нагальних питань життєдіяльності громад – пріоритет Президента України та Уряду. Частково – підвів підсумки, в більшій мірі – окреслив перспективи розвитку Волині голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

Підготовка «Нового перспективного плану розвитку територій Волинської області на 2019-2021 роки» – головне завдання для керівників усіх рівних. Для ефективної роботи – засідання Рад проведуть і на місцях, де розглядатимуть вже конкретні ідеї, проекти та бачення. А підсумки почуємо на початку наступного року – на черговому засіданні Ради Регіонального Розвитку Волинської області.

Коротко про основні показники 2015-2018 рр. в інфографіці:

- бюджет області виріс у 2,4 рази;
- область посідає 4 місце у загальнодержавному рейтингу щодо формування ОТГ;
- за 3 роки реалізували 336 проектів капітального ремонту чи реконструкції місцевої інфраструктури;
- відкрили 5 нових шкіл (2277 учнівських місць та 3619 в ДНЗ);
- за програмою «Шкільний автобус» у період з 2014 до 2018 року школам виділили 69 автомобілів;
- у 2018 році сільськогосподарські товаровиробники заготували валової продукції на 6,5 млрд. грн.;
- через впровадження «Митного експерименту» відремонтували дороги Львів-Радехів-Луцьк (60,7 км.), Луцьк-Ковель-Ягодин (63,8 км.), Луцьк-Володимир-Волинський (72 км.);
- відбувся форум «Волинь-Інвест 2018». Внаслідок цього Волинь підписала два меморандуми з потенційними інвесторами, а до області приїхали інвестори з країн Норвегії, Ірану, Австрії та Великобританії.

Далі – у галереї.


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Теги: інфографіка, Волинь, ОДА, Савченко, розвиток
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