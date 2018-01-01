Чотири роки на Волині у цифрах. ІНФОГРАФІКА

На Раді регіонального розвитку Волинської області назвали головні цифри та підвели підсумки періоду 2014-2018 років.Про це повідомили на офіційній сторінціу Facebook.Близько семи сотень представників виконавчої влади та місцевого самоврядування приїхали до Луцька, аби перейняти досвід провідних керівників регіону. Волинську Раду Регіонального розвитку провели за дорученням Президента УкраїниУ рамках підготовки до заходу провели комплексний аналіз діяльності ОТГ, який став свідченням того, що об’єднання – це шлях до успіху та багатої громади. Обговорення та вирішення нагальних питань життєдіяльності громад – пріоритет Президента України та Уряду. Частково – підвів підсумки, в більшій мірі – окреслив перспективи розвитку Волині голова обласної державної адміністраціїПідготовка «Нового перспективного плану розвитку територій Волинської області на 2019-2021 роки» – головне завдання для керівників усіх рівних. Для ефективної роботи – засідання Рад проведуть і на місцях, де розглядатимуть вже конкретні ідеї, проекти та бачення. А підсумки почуємо на початку наступного року – на черговому засіданні Ради Регіонального Розвитку Волинської області.Коротко про основні показники 2015-2018 рр. в інфографіці:- бюджет області виріс у 2,4 рази;- область посідає 4 місце у загальнодержавному рейтингу щодо формування ОТГ;- за 3 роки реалізували 336 проектів капітального ремонту чи реконструкції місцевої інфраструктури;- відкрили 5 нових шкіл (2277 учнівських місць та 3619 в ДНЗ);- за програмою «Шкільний автобус» у період з 2014 до 2018 року школам виділили 69 автомобілів;- у 2018 році сільськогосподарські товаровиробники заготували валової продукції на 6,5 млрд. грн.;- через впровадження «Митного експерименту» відремонтували дороги Львів-Радехів-Луцьк (60,7 км.), Луцьк-Ковель-Ягодин (63,8 км.), Луцьк-Володимир-Волинський (72 км.);- відбувся форум «Волинь-Інвест 2018». Внаслідок цього Волинь підписала два меморандуми з потенційними інвесторами, а до області приїхали інвестори з країн Норвегії, Ірану, Австрії та Великобританії.Далі – у галереї.