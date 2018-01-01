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Пільговий період розмитнення «євроблях» можуть продовжити

Пільговий період розмитнення «євроблях» можуть продовжити
Голова підкомітету з питань митної справи комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова заявила, що в Україні провалена роз'яснювальна робота щодо правил розмитнення авто на єврономерах і цей процес йде повільно.

Про це вона сказала під час погоджувальної ради у понеділок, 3 грудня, - пише Українська правда.

За її словами, за тиждень було розмитнено близько 74 авто з іноземною реєстрацією.

"Наразі немає належної роз'яснювальної політики і тому люди не розуміють, хто і як має в'їжджати, які документи необхідні для розмитнення та інше", - сказала нардеп.

Острікова додала, що якщо не буде проведена належна роз'яснювальна робота і люди не встигнуть розмитнити свої авто у пільговий період, то доведеться ставити питання про його продовження.

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

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Теги: євробляхи, розмитнення
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