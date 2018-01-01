Пільговий період розмитнення «євроблях» можуть продовжити

Тетяна Острікова заявила, що в Україні провалена роз'яснювальна робота щодо правил розмитнення авто на єврономерах і цей процес йде повільно.



Про це вона сказала під час погоджувальної ради у понеділок, 3 грудня, - пише



За її словами, за тиждень було розмитнено близько 74 авто з іноземною реєстрацією.



"Наразі немає належної роз'яснювальної політики і тому люди не розуміють, хто і як має в'їжджати, які документи необхідні для розмитнення та інше", - сказала нардеп.



Острікова додала, що якщо не буде проведена належна роз'яснювальна робота і люди не встигнуть розмитнити свої авто у пільговий період, то доведеться ставити питання про його продовження.



Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.



Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.



Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова підкомітету з питань митної справи комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політикизаявила, що в Україні провалена роз'яснювальна робота щодо правил розмитнення авто на єврономерах і цей процес йде повільно.Про це вона сказала під час погоджувальної ради у понеділок, 3 грудня, - пише Українська правда За її словами, за тиждень було розмитнено близько 74 авто з іноземною реєстрацією."Наразі немає належної роз'яснювальної політики і тому люди не розуміють, хто і як має в'їжджати, які документи необхідні для розмитнення та інше", - сказала нардеп.Острікова додала, що якщо не буде проведена належна роз'яснювальна робота і люди не встигнуть розмитнити свої авто у пільговий період, то доведеться ставити питання про його продовження.Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

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