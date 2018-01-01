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«Смугастий носоріг» запрошує в гості на майстер-класи та вечірки*

«Смугастий носоріг» запрошує в гості на майстер-класи та вечірки*
Давайте зустрічати новорічні свята разом.

В дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що в РЦ "Промінь", у новорічний період на Вас чекатиме особлива атмосфера з неповторними святковими декораціями та цікавими заходами.

Кожен тиждень найкращі помічники Смугастого готують тематичні творчі майстер-класи:

7 грудня (17:00) – творчий майстер-клас – гаманець «LOL»;
14 грудня (17.00) – творчий майстер-клас – картина «Різдвяна чашка»;
23 грудня (17.00) – спільний сімейний майстер-клас для мамочок та діток з виготовлення новорічної ялинки з солодким декором.

Від художньої студії «Смугастий носоріг» також діє пропозиція виїзних творчих майстер-класів по школах та дитячих садочках.

А для любителів смачненького запланований ряд кулінарних майстер-класів:

16 грудня (12.00) – майстер-клас «Новорічна ялинка з сніговичками»;
22 грудня (12.00) – майстер-клас «Пряничний будиночок»;
25 грудня (12.00) – майстер-клас «Прянична карусель».

Також з початку грудня стартують новорічні ранки.
У програмі:

- Інтерактивна розважальна програма з конкурсами;
- Кулінарний майстер-клас;
- Неонова запальна дискотека;
- Казкові декорації;
- Яскраве шоу конфеті;
- Сюрпризи та подарунки;
Тривалість – 2 години.

25 грудня на 18:00 та 28 грудня на 17:00 «Смугастий носоріг» запрошує на новорічні вечірки за записом для усіх охочих.

Детальніша інформація на запис за номером: +380 (66) 755 07 57.

«Смугастий носоріг» запрошує в гості на майстер-класи та вечірки*
«Смугастий носоріг» запрошує в гості на майстер-класи та вечірки*
«Смугастий носоріг» запрошує в гості на майстер-класи та вечірки*
«Смугастий носоріг» запрошує в гості на майстер-класи та вечірки*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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