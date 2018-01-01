«Смугастий носоріг» запрошує в гості на майстер-класи та вечірки*

Давайте зустрічати новорічні свята разом.В дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що в РЦ "Промінь", у новорічний період на Вас чекатиме особлива атмосфера з неповторними святковими декораціями та цікавими заходами.Кожен тиждень найкращі помічники Смугастого готують тематичні творчі майстер-класи:7 грудня (17:00) – творчий майстер-клас – гаманець «LOL»;14 грудня (17.00) – творчий майстер-клас – картина «Різдвяна чашка»;23 грудня (17.00) – спільний сімейний майстер-клас для мамочок та діток з виготовлення новорічної ялинки з солодким декором.Від художньої студії «Смугастий носоріг» також діє пропозиція виїзних творчих майстер-класів по школах та дитячих садочках.А для любителів смачненького запланований ряд кулінарних майстер-класів:16 грудня (12.00) – майстер-клас «Новорічна ялинка з сніговичками»;22 грудня (12.00) – майстер-клас «Пряничний будиночок»;25 грудня (12.00) – майстер-клас «Прянична карусель».Також з початку грудня стартують новорічні ранки.У програмі:- Інтерактивна розважальна програма з конкурсами;- Кулінарний майстер-клас;- Неонова запальна дискотека;- Казкові декорації;- Яскраве шоу конфеті;- Сюрпризи та подарунки;Тривалість – 2 години.25 грудня на 18:00 та 28 грудня на 17:00 «Смугастий носоріг» запрошує на новорічні вечірки за записом для усіх охочих.Детальніша інформація на запис за номером: +380 (66) 755 07 57.