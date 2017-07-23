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У місті на Волині – масова бійка біля бару. ВІДЕО

У місті на Волині – масова бійка біля бару. ВІДЕО
У Рожищі молоді люди побились біля бару «Джаз».

Бійка сталась у суботу, 1 грудня. Про це повідомив місцевий житель, та надіслав відео з місця події, - пише Район.Рожище.

За його словами, декілька людей розпочали бійку. Як видно з відео, у сутичці брали участь як дівчата, так і хлопці.

На місці події працювала поліція і швидка допомога.


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Теги: бійка, Рожище, жінки
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