У місті на Волині – масова бійка біля бару. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
У Рожищі молоді люди побились біля бару «Джаз».
Бійка сталась у суботу, 1 грудня. Про це повідомив місцевий житель, та надіслав відео з місця події, - пише Район.Рожище.
За його словами, декілька людей розпочали бійку. Як видно з відео, у сутичці брали участь як дівчата, так і хлопці.
На місці події працювала поліція і швидка допомога.
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Бійка сталась у суботу, 1 грудня. Про це повідомив місцевий житель, та надіслав відео з місця події, - пише Район.Рожище.
За його словами, декілька людей розпочали бійку. Як видно з відео, у сутичці брали участь як дівчата, так і хлопці.
На місці події працювала поліція і швидка допомога.
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