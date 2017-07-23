У місті на Волині – масова бійка біля бару. ВІДЕО





Бійка сталась у суботу, 1 грудня. Про це повідомив місцевий житель, та надіслав відео з місця події, - пише



За його словами, декілька людей розпочали бійку. Як видно з відео, у сутичці брали участь як дівчата, так і хлопці.



На місці події працювала поліція і швидка допомога.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі молоді люди побились біля бару «Джаз».Бійка сталась у суботу, 1 грудня. Про це повідомив місцевий житель, та надіслав відео з місця події, - пише Район.Рожище За його словами, декілька людей розпочали бійку. Як видно з відео, у сутичці брали участь як дівчата, так і хлопці.На місці події працювала поліція і швидка допомога.

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