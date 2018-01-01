У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
Сьогодні, 15:53
У Луцьку священики звершили чин заснування дитячої церкви та поставлення хреста на місці, де її будуватимуть.
Подія відбулася 3 грудня у 40-Ж кварталі на вулиці Конякіна, 25ц (біля ресторації «Вогнем та мечем», навпроти риббази).
Молитву з приводу заснування дитячої церкви та освячення хреста здійснив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Про це повідомляє прес-служба волинської єпархії УПЦ КП.
Майбутню церкву освятили на честь Введення в храм Пресвятої Богородиці.
Участь у освяченні взяв також настоятель парафії протоієрей Віктор Михалевич та інші священнослужителі.
Під час чину митрополит Михаїл наголосив, що церква покликана піклуватися і про найменших українців - дітей, а також про жінок, які їх народжують. А це спонукає шукати нові норми спілкування в релігійній спільноті.
Священнослужитель відзначив, що проект будівництва дитячого храму є новим для релігійної спільноти. "Але ми будемо вчитися разом з вами та чекатимемо ваших підказок та побажань", - додав Михаїл.
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Подія відбулася 3 грудня у 40-Ж кварталі на вулиці Конякіна, 25ц (біля ресторації «Вогнем та мечем», навпроти риббази).
Молитву з приводу заснування дитячої церкви та освячення хреста здійснив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Про це повідомляє прес-служба волинської єпархії УПЦ КП.
Майбутню церкву освятили на честь Введення в храм Пресвятої Богородиці.
Участь у освяченні взяв також настоятель парафії протоієрей Віктор Михалевич та інші священнослужителі.
Під час чину митрополит Михаїл наголосив, що церква покликана піклуватися і про найменших українців - дітей, а також про жінок, які їх народжують. А це спонукає шукати нові норми спілкування в релігійній спільноті.
Священнослужитель відзначив, що проект будівництва дитячого храму є новим для релігійної спільноти. "Але ми будемо вчитися разом з вами та чекатимемо ваших підказок та побажань", - додав Михаїл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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