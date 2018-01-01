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У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО

У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку священики звершили чин заснування дитячої церкви та поставлення хреста на місці, де її будуватимуть.

Подія відбулася 3 грудня у 40-Ж кварталі на вулиці Конякіна, 25ц (біля ресторації «Вогнем та мечем», навпроти риббази).

Молитву з приводу заснування дитячої церкви та освячення хреста здійснив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Про це повідомляє прес-служба волинської єпархії УПЦ КП.

Майбутню церкву освятили на честь Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Участь у освяченні взяв також настоятель парафії протоієрей Віктор Михалевич та інші священнослужителі.

Під час чину митрополит Михаїл наголосив, що церква покликана піклуватися і про найменших українців - дітей, а також про жінок, які їх народжують. А це спонукає шукати нові норми спілкування в релігійній спільноті.

Священнослужитель відзначив, що проект будівництва дитячого храму є новим для релігійної спільноти. "Але ми будемо вчитися разом з вами та чекатимемо ваших підказок та побажань", - додав Михаїл.

У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО
У Луцьку освятили хрест під будівництво дитячої церкви. ФОТО

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Теги: дитяча церква, Луцьк, Михаїл
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