Відтепер у луцькому ЦНАПі можна стати в чергу онлайн
Сьогодні, 15:34
У луцькому ЦНАПі з'явилася можливість попереднього онлайн-запису в електронну чергу для подачі документів на будь-яку адмінпослугу.
Про це повідомили у спільноті установи у Facebook.
"Маємо чудову новину!!! На Порталі електронних сервісів Волині з’явилася можливість попереднього онлайн-запису в електронну чергу для подачі документів на будь-яку адміністративну послугу у ЦНАП міста Луцька. Для цього необхідно на порталі створити особистий кабінет. Далі ми покажемо покрокову інструкцію запису до електронної черги", - йдеться у повідомленні.
Також з детальною інструкцією можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Gref8zHL656ETsmDu4QtcEwWKQvXzAQh/view?fbclid=IwAR2YBzr8WfGgZCaDWG7TsN4QqbVBUtLWmLc8XOhOK-QVywYjDhn_zCb5BSg
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у спільноті установи у Facebook.
"Маємо чудову новину!!! На Порталі електронних сервісів Волині з’явилася можливість попереднього онлайн-запису в електронну чергу для подачі документів на будь-яку адміністративну послугу у ЦНАП міста Луцька. Для цього необхідно на порталі створити особистий кабінет. Далі ми покажемо покрокову інструкцію запису до електронної черги", - йдеться у повідомленні.
Також з детальною інструкцією можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Gref8zHL656ETsmDu4QtcEwWKQvXzAQh/view?fbclid=IwAR2YBzr8WfGgZCaDWG7TsN4QqbVBUtLWmLc8XOhOK-QVywYjDhn_zCb5BSg
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Подробиці затримання прикордонника-хабарника на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:46
Старенький волинянин потрапив до лікарні через пустощі з вогнем
Сьогодні, 15:45
Відтепер у луцькому ЦНАПі можна стати в чергу онлайн
Сьогодні, 15:34
У місті на Волині – масова бійка біля бару. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
Медіа