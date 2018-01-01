Відтепер у луцькому ЦНАПі можна стати в чергу онлайн





Про це повідомили у спільноті установи у Facebook.



"Маємо чудову новину!!! На Порталі електронних сервісів Волині з’явилася можливість попереднього онлайн-запису в електронну чергу для подачі документів на будь-яку адміністративну послугу у ЦНАП міста Луцька. Для цього необхідно на порталі створити особистий кабінет. Далі ми покажемо покрокову інструкцію запису до електронної черги", - йдеться у повідомленні.



Також з детальною інструкцією можна ознайомитися за посиланням:





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