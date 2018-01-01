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Відтепер у луцькому ЦНАПі можна стати в чергу онлайн

Відтепер у луцькому ЦНАПі можна стати в чергу онлайн
У луцькому ЦНАПі з'явилася можливість попереднього онлайн-запису в електронну чергу для подачі документів на будь-яку адмінпослугу.

Про це повідомили у спільноті установи у Facebook.

"Маємо чудову новину!!! На Порталі електронних сервісів Волині з’явилася можливість попереднього онлайн-запису в електронну чергу для подачі документів на будь-яку адміністративну послугу у ЦНАП міста Луцька. Для цього необхідно на порталі створити особистий кабінет. Далі ми покажемо покрокову інструкцію запису до електронної черги", - йдеться у повідомленні.

Також з детальною інструкцією можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Gref8zHL656ETsmDu4QtcEwWKQvXzAQh/view?fbclid=IwAR2YBzr8WfGgZCaDWG7TsN4QqbVBUtLWmLc8XOhOK-QVywYjDhn_zCb5BSg


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Теги: ЦНАП, Луцьк, зміни
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