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На Волині розшукують грабіжника, який переховується від суду. ФОТО

На Волині розшукують грабіжника, який переховується від суду. ФОТО
Волинські правоохоронці розшукують громадянина Фабриканта Артура Борисовича, 8 листопада 1990 року народження, мешканця обласного центру Луцька.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Вказана особа ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322)-24-42-98, (0332)-24-22-95 або на лінію «102».
На Волині розшукують грабіжника, який переховується від суду. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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