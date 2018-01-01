На Волині розшукують грабіжника, який переховується від суду. ФОТО

Фабриканта Артура Борисовича, 8 листопада 1990 року народження, мешканця обласного центру Луцька.



Про це повідомили у



Вказана особа ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322)-24-42-98, (0332)-24-22-95 або на лінію «102».



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