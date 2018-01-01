Масштаби всихання соснових лісів на Волині зменшилися, – лісівники. ФОТО





Відбулася нарада під головуванням директора державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист» Тетяни Касіч, – пише Волинський



Йшлося про результати проведення інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу. Секретарем семінару-наради виступив головний спеціаліст відділу охорони та захисту лісу ВОУЛМГ Петро Романуха.



Під час наради обговорили санітарний стан лісових насаджень, що перебувають у підпорядкуванні державних лісогосподарських підприємств Волинського ОУЛМГ. Піднімалися першочергові питання, пов’язані із закінченням року та підведенням підсумків спільної роботи щодо проведення поточної інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу за 2018 рік та плани роботи на 2019-й. Особлива увага приділялася чіткій роботі із проведення поточної інвентаризації в зв’язку з встановленням фактичних площ ураження шкідниками, зокрема короїдом на 2019-й рік.



Подача звітності планується в кінці року. Ще одне, не менш важливе питання, – результати проведення заходів із поліпшення санітарного стану. Що важливо: за результатами моніторингу, чітко спостерігається тенденція до зменшення осередків ураження короїдом. Це дуже втішна інформація на завершення року. Тому ще більше є сенс обговорити подальші заходи боротьби зі шкідником на 2019-й. На цьому, зокрема, акцентувала Тетяна Касіч.



«Нині ми з упевненістю констатуємо – масштаби всихання соснових лісів на Волині зменшились. Але основні дані будуть сформовані на підставі лісопатологічного моніторингу, який зараз проводиться службою лісозахисту в області. Відповідно – на початку 2019 року буде розроблено прогноз розвитку осередків шкідників та хвороб лісу, в якому вказуватимуться очікування на наступний рік. За оперативними даними, поки ми спостерігаємо чітку тенденцію до їх зменшення. І це факт», – поділилася новиною Тетяна Касіч.



Тетяна Касіч також зазначає, що співпраця між фахівцями лісозахисту та лісівниками на Волині налагоджена на доволі високому рівні. Відчувається серйозна підтримка керівного складу управління, зокрема начальника ВОУЛМГ Олександра Кватирка, провідних спеціалістів. Саме завдяки злагодженій системній роботі вдалося досягти таких позитивних показників.



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