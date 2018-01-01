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У «Premier City» відбудеться допрем’єрний показ «Лускунчик і чотири королівства»*

У «Premier City» відбудеться допрем’єрний показ «Лускунчик і чотири королівства»*
5 грудня о 19:00 у кінотеатрі «Premier City» – допрем`єрний показ фільму "Лускунчик і чотири королівства».

Квитки вже в продажу: https://vkino.ua/ua/show/7144-luskunchik-i-chotiri-korolivstva-the-nutcracker-and-the-four-realms/lutsk/premiercity

Увечері напередодні Різдва Клара і її брат отримують від батьків багато подарунків. Серед них є і зовсім непоказна іграшка – незграбний чоловічок на ім'я Лускунчик, який може розколювати найміцніші горіхи. Перед сном дівчина випадково бачить грандіозну битву з Мишачим королем, що вибрався з-під підлоги бореться армія іграшок під проводом хороброго Лускунчика...

Поспішайте придбати квитки на допрем’єрний показ у кінотеатр «Premier City»!

Пригоди чекають на Вас у ТРЦ «ПортCity»!

У «Premier City» відбудеться допрем’єрний показ «Лускунчик і чотири королівства»*

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Теги: ПортCity
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