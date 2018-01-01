У «Premier City» відбудеться допрем’єрний показ «Лускунчик і чотири королівства»*
Сьогодні, 18:40
5 грудня о 19:00 у кінотеатрі «Premier City» – допрем`єрний показ фільму "Лускунчик і чотири королівства».
Квитки вже в продажу: https://vkino.ua/ua/show/7144-luskunchik-i-chotiri-korolivstva-the-nutcracker-and-the-four-realms/lutsk/premiercity
Увечері напередодні Різдва Клара і її брат отримують від батьків багато подарунків. Серед них є і зовсім непоказна іграшка – незграбний чоловічок на ім'я Лускунчик, який може розколювати найміцніші горіхи. Перед сном дівчина випадково бачить грандіозну битву з Мишачим королем, що вибрався з-під підлоги бореться армія іграшок під проводом хороброго Лускунчика...
Поспішайте придбати квитки на допрем’єрний показ у кінотеатр «Premier City»!
Пригоди чекають на Вас у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Квитки вже в продажу: https://vkino.ua/ua/show/7144-luskunchik-i-chotiri-korolivstva-the-nutcracker-and-the-four-realms/lutsk/premiercity
Увечері напередодні Різдва Клара і її брат отримують від батьків багато подарунків. Серед них є і зовсім непоказна іграшка – незграбний чоловічок на ім'я Лускунчик, який може розколювати найміцніші горіхи. Перед сном дівчина випадково бачить грандіозну битву з Мишачим королем, що вибрався з-під підлоги бореться армія іграшок під проводом хороброго Лускунчика...
Поспішайте придбати квитки на допрем’єрний показ у кінотеатр «Premier City»!
Пригоди чекають на Вас у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Рівному відкрили центр для безхатьків. ФОТО
Сьогодні, 19:11
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 грудня
Сьогодні, 19:00
У «Premier City» відбудеться допрем’єрний показ «Лускунчик і чотири королівства»*
Сьогодні, 18:40
Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці
Сьогодні, 18:29
Медіа