У «Premier City» відбудеться допрем’єрний показ «Лускунчик і чотири королівства»*





Квитки вже в продажу:



Увечері напередодні Різдва Клара і її брат отримують від батьків багато подарунків. Серед них є і зовсім непоказна іграшка – незграбний чоловічок на ім'я Лускунчик, який може розколювати найміцніші горіхи. Перед сном дівчина випадково бачить грандіозну битву з Мишачим королем, що вибрався з-під підлоги бореться армія іграшок під проводом хороброго Лускунчика...



Поспішайте придбати квитки на допрем’єрний показ у кінотеатр «Premier City»!



Пригоди чекають на Вас у ТРЦ «ПортCity»!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 грудня о 19:00 у кінотеатрі «Premier City» – допрем`єрний показ фільму "Лускунчик і чотири королівства».Квитки вже в продажу: https://vkino.ua/ua/show/7144-luskunchik-i-chotiri-korolivstva-the-nutcracker-and-the-four-realms/lutsk/premiercity Увечері напередодні Різдва Клара і її брат отримують від батьків багато подарунків. Серед них є і зовсім непоказна іграшка – незграбний чоловічок на ім'я Лускунчик, який може розколювати найміцніші горіхи. Перед сном дівчина випадково бачить грандіозну битву з Мишачим королем, що вибрався з-під підлоги бореться армія іграшок під проводом хороброго Лускунчика...Поспішайте придбати квитки на допрем’єрний показ у кінотеатр «Premier City»!Пригоди чекають на Вас у ТРЦ «ПортCity»!

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