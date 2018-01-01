У Рівному відкрили центр для безхатьків. ФОТО





Раніше це приміщення було занедбане та використовували його під склади для притулку, - пише



Нині його реконструювали І на це витратили 6,15 млн. гривень, добудували другий поверх. У центрі може проживати максимум 40 осіб. Є кімната для чоловіків, вона розрахована на 20 місць, та десятимісна – для жінок. Також з сьомого грудня планують відкрити додаткову послугу так званого підтриманого проживання, яка надаватиметься на платній основі. Директор закладу Валерій Стасюк розповідає:



"Кімната для підтриманого проживання розрахована на десятьох осіб. За одну добу безхатько повинен буде сплатити 15 гривень, тому в таку кімнату поселятимуть лише тих, хто матиме постійний заробіток. Створена вона лише для чоловіків. У кімнаті є пральна машинка, мікрохвильова піч та окремий санвузол".



Загалом у центрі є три санвузли для загального користування, окремо для чоловіків, жінок та людей з інвалідністю, кухня, їдальня (також там можна почитати й книжки), кімната,у якій миють посуд та перукарня. А на другому поверсі розміщенні кабінети для працівників закладу.



Для того, щоб поселитися, безхатько має укласти з центром відповідний договір. Такий договір діє півроку. На цей період кожен безхатько отримує власний комплект білизни, мило, рушник. Їдять вони один раз на день о 9:20. За словами директора закладу, на утримування одного мешканця в середньому витрачають 15 гривень на день.



У центрі безхатьки перебувають лише з 17:00 до 10:00. За словами керівництва, вдень їх спонукають шукати роботу.



Окрім того, на території центру діє кімната обігріву. Вона знаходиться на вулиці та обладнана тепловими панелями. У зимовий період безхатьки зможуть там переночувати та поїсти. Кімната розрахована на 40 людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному на вулиці Жоліо Кюрі, 21 відкрили центр для безхатьків.Раніше це приміщення було занедбане та використовували його під склади для притулку, - пише Рівне вечірнє Нині його реконструювали І на це витратили 6,15 млн. гривень, добудували другий поверх. У центрі може проживати максимум 40 осіб. Є кімната для чоловіків, вона розрахована на 20 місць, та десятимісна – для жінок. Також з сьомого грудня планують відкрити додаткову послугу так званого підтриманого проживання, яка надаватиметься на платній основі. Директор закладурозповідає:"Кімната для підтриманого проживання розрахована на десятьох осіб. За одну добу безхатько повинен буде сплатити 15 гривень, тому в таку кімнату поселятимуть лише тих, хто матиме постійний заробіток. Створена вона лише для чоловіків. У кімнаті є пральна машинка, мікрохвильова піч та окремий санвузол".Загалом у центрі є три санвузли для загального користування, окремо для чоловіків, жінок та людей з інвалідністю, кухня, їдальня (також там можна почитати й книжки), кімната,у якій миють посуд та перукарня. А на другому поверсі розміщенні кабінети для працівників закладу.Для того, щоб поселитися, безхатько має укласти з центром відповідний договір. Такий договір діє півроку. На цей період кожен безхатько отримує власний комплект білизни, мило, рушник. Їдять вони один раз на день о 9:20. За словами директора закладу, на утримування одного мешканця в середньому витрачають 15 гривень на день.У центрі безхатьки перебувають лише з 17:00 до 10:00. За словами керівництва, вдень їх спонукають шукати роботу.Окрім того, на території центру діє кімната обігріву. Вона знаходиться на вулиці та обладнана тепловими панелями. У зимовий період безхатьки зможуть там переночувати та поїсти. Кімната розрахована на 40 людей.

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