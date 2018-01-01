У Луцьку брила льоду розтрощила лобове скло автівки. ФОТО
Сьогодні, 19:18
У Луцьку на вулиці Арцеулова льодяна брила впала з даху будинку і пошкодила лобове скло припаркованого автомобіля.
Про це інформує Патрульна поліція Волині.
Власник автівки вибіг на вулицю, тому що спрацювала сигналізація. Чоловік побачив, що лід розбив вщент лобове скло Ford.
Патрульні, які прибули за цим викликом, відібрали заяву на керівника ОСББ у власника та передали до міськвідділку.
Попередньо, збитки він оцінюв приблизно у 5 тисяч гривень.
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Про це інформує Патрульна поліція Волині.
Власник автівки вибіг на вулицю, тому що спрацювала сигналізація. Чоловік побачив, що лід розбив вщент лобове скло Ford.
Патрульні, які прибули за цим викликом, відібрали заяву на керівника ОСББ у власника та передали до міськвідділку.
Попередньо, збитки він оцінюв приблизно у 5 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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