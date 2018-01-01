вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку брила льоду розтрощила лобове скло автівки. ФОТО

У Луцьку брила льоду розтрощила лобове скло автівки. ФОТО
У Луцьку на вулиці Арцеулова льодяна брила впала з даху будинку і пошкодила лобове скло припаркованого автомобіля.

Про це інформує Патрульна поліція Волині.

Власник автівки вибіг на вулицю, тому що спрацювала сигналізація. Чоловік побачив, що лід розбив вщент лобове скло Ford.

Патрульні, які прибули за цим викликом, відібрали заяву на керівника ОСББ у власника та передали до міськвідділку.

Попередньо, збитки він оцінюв приблизно у 5 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лід, авто, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
36-річного українця жорстоко зарізали в Італії
Сьогодні, 19:35
У Луцьку брила льоду розтрощила лобове скло автівки. ФОТО
Сьогодні, 19:18
У Рівному відкрили центр для безхатьків. ФОТО
Сьогодні, 19:11
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 грудня
Сьогодні, 19:00
У «Premier City» відбудеться допрем’єрний показ «Лускунчик і чотири королівства»*
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
У Луцьку з автівки на «бляхах» поцупили номерні знаки У Луцьку з автівки на «бляхах» поцупили номерні знаки
24 листопад, 12:15
У Луцьку п'яний чоловік кинувся під колеса автівки У Луцьку п'яний чоловік кинувся під колеса автівки
14 листопад, 18:06
Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині
06 листопад, 11:42
У Луцьку почастішали крадіжки з авто У Луцьку почастішали крадіжки з авто
02 листопад, 16:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
36-річного українця жорстоко зарізали в Італії
Сьогодні, 19:35
 0
У Луцьку брила льоду розтрощила лобове скло автівки. ФОТО
Сьогодні, 19:18
 0
У Рівному відкрили центр для безхатьків. ФОТО
Сьогодні, 19:11
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
У «Premier City» відбудеться допрем’єрний показ «Лускунчик і чотири королівства»*
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8