36-річного українця жорстоко зарізали в Італії





Інцидент трапився 2 грудня, близько 22.30, - пишуть



За інформацією свідків, між українцем та іще одним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку.



Під час неї чоловік дістав ніж та кілька разів вдарив громадянина України.



Співробітникам швидкої допомоги, які прибули на місце події, не вдалося врятувати українця. Смертельними для нього стали поранення у груди та горло.



За інформацією деяких ЗМІ, обидва чоловіки були нетверезими, а бійка почалася у результаті того, що українець заступився за дівчину.



Вбивця втік з місця події. Поліція розслідує інцидент, вивчає записи камер спостереження та опитує свідків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В історичному центрі Неаполя (Італія) під час бійки вбили 36-річного українця.Інцидент трапився 2 грудня, близько 22.30, - пишуть Факти За інформацією свідків, між українцем та іще одним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку.Під час неї чоловік дістав ніж та кілька разів вдарив громадянина України.Співробітникам швидкої допомоги, які прибули на місце події, не вдалося врятувати українця. Смертельними для нього стали поранення у груди та горло.За інформацією деяких ЗМІ, обидва чоловіки були нетверезими, а бійка почалася у результаті того, що українець заступився за дівчину.Вбивця втік з місця події. Поліція розслідує інцидент, вивчає записи камер спостереження та опитує свідків.

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