36-річного українця жорстоко зарізали в Італії
Сьогодні, 19:35
В історичному центрі Неаполя (Італія) під час бійки вбили 36-річного українця.
Інцидент трапився 2 грудня, близько 22.30, - пишуть Факти.
За інформацією свідків, між українцем та іще одним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку.
Під час неї чоловік дістав ніж та кілька разів вдарив громадянина України.
Співробітникам швидкої допомоги, які прибули на місце події, не вдалося врятувати українця. Смертельними для нього стали поранення у груди та горло.
За інформацією деяких ЗМІ, обидва чоловіки були нетверезими, а бійка почалася у результаті того, що українець заступився за дівчину.
Вбивця втік з місця події. Поліція розслідує інцидент, вивчає записи камер спостереження та опитує свідків.
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Інцидент трапився 2 грудня, близько 22.30, - пишуть Факти.
За інформацією свідків, між українцем та іще одним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку.
Під час неї чоловік дістав ніж та кілька разів вдарив громадянина України.
Співробітникам швидкої допомоги, які прибули на місце події, не вдалося врятувати українця. Смертельними для нього стали поранення у груди та горло.
За інформацією деяких ЗМІ, обидва чоловіки були нетверезими, а бійка почалася у результаті того, що українець заступився за дівчину.
Вбивця втік з місця події. Поліція розслідує інцидент, вивчає записи камер спостереження та опитує свідків.
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