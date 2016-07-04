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36-річного українця жорстоко зарізали в Італії

36-річного українця жорстоко зарізали в Італії
В історичному центрі Неаполя (Італія) під час бійки вбили 36-річного українця.

Інцидент трапився 2 грудня, близько 22.30, - пишуть Факти.

За інформацією свідків, між українцем та іще одним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку.

Під час неї чоловік дістав ніж та кілька разів вдарив громадянина України.

Співробітникам швидкої допомоги, які прибули на місце події, не вдалося врятувати українця. Смертельними для нього стали поранення у груди та горло.

За інформацією деяких ЗМІ, обидва чоловіки були нетверезими, а бійка почалася у результаті того, що українець заступився за дівчину.

Вбивця втік з місця події. Поліція розслідує інцидент, вивчає записи камер спостереження та опитує свідків.

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Теги: смерть, Італія, українець
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