Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 грудня





У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешеві, Світязі можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі: близько +1…+3 градусів, удень – +3…+5.



Вітер західний, південний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - сніг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода p проясненнями.У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешеві, Світязі можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі: близько +1…+3 градусів, удень – +3…+5.Вітер західний, південний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - сніг.

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