Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 грудня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода p проясненнями.
У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешеві, Світязі можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі: близько +1…+3 градусів, удень – +3…+5.
Вітер західний, південний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - сніг.
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У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешеві, Світязі можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі: близько +1…+3 градусів, удень – +3…+5.
Вітер західний, південний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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