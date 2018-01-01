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У Луцьку «євробляхер» скоїв аварію і втік, – соцмережі. ФОТО

У Луцьку «євробляхер» скоїв аварію і втік, – соцмережі. ФОТО
У Луцьку розшукують водія «євроблях», який скоїв ДТП та втік.

Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Ірина Гембік.

«Допоможіть, будь ласка, розшукати власника цього авто - водій скоїв ДТП та втік з місця пригоди.

Хто володіє будь-якою інформацією прошу повідомити за номером телефону 0508292661», – йдеться у дописі.
У Луцьку «євробляхер» скоїв аварію і втік, – соцмережі. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, євробляха
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