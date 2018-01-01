У Луцьку «євробляхер» скоїв аварію і втік, – соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 19:57
У Луцьку розшукують водія «євроблях», який скоїв ДТП та втік.
Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Ірина Гембік.
«Допоможіть, будь ласка, розшукати власника цього авто - водій скоїв ДТП та втік з місця пригоди.
Хто володіє будь-якою інформацією прошу повідомити за номером телефону 0508292661», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Ірина Гембік.
«Допоможіть, будь ласка, розшукати власника цього авто - водій скоїв ДТП та втік з місця пригоди.
Хто володіє будь-якою інформацією прошу повідомити за номером телефону 0508292661», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО
Сьогодні, 20:26
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 грудня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку «євробляхер» скоїв аварію і втік, – соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 19:57
36-річного українця жорстоко зарізали в Італії
Сьогодні, 19:35
У Луцьку брила льоду розтрощила лобове скло автівки. ФОТО
Сьогодні, 19:18
Медіа