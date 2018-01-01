У Луцьку «євробляхер» скоїв аварію і втік, – соцмережі. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Ірина Гембік.



«Допоможіть, будь ласка, розшукати власника цього авто - водій скоїв ДТП та втік з місця пригоди.



Хто володіє будь-якою інформацією прошу повідомити за номером телефону 0508292661», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розшукують водія «євроблях», який скоїв ДТП та втік.Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Ірина Гембік.«Допоможіть, будь ласка, розшукати власника цього авто - водій скоїв ДТП та втік з місця пригоди.Хто володіє будь-якою інформацією прошу повідомити за номером телефону 0508292661», – йдеться у дописі.

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