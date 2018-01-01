На волинській трасі легковик злетів у кювет. ФОТО

На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне (H-22) водійка Peugeot злетіла з дороги в кювет.Аварія трапилася 3 грудня, – повіджомили у прес-службі патрульних поліцейських Волинської області.На щастя, обійшлось без потерпілих, лише транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.Патрульні, які прибули на місце події, склали необхідні матеріали та схему автопригоди.Також зазначають, що на цій автодорозі, де підвищена аварійність, інспектори винесли сьогодні 9 постанов за перевищення швидкості, яку вимірювали приладом TruCam. Рекорд побив водій, який рухався 104 км/год, де дозволено 50 км/год. Тепер він має сплатити 510 гривень за таку їзду.«Щодня нагадуємо і наголошуємо: будьте особливо уважними та обережними та перегляньте прогноз погоди перед виїздом чи виходом з дому!» – просять патрульні.