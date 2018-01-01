У волинську школу придбали спецпідйомник для дітей-візочників
Сьогодні, 20:52
У закладі загальної середньої освіти № 8 у Ковеля презентували новий сходинковий підйомник для дітей з особливими потребами.
Про це повідомили у прес-службі Ковельської міськради.
У ЗЗСО № 8 презентували новий сходинковий самохідний гусеничний підйомник італійського виробництва, яким користуватимуться учні з інвалідністю. На його придбання з міського бюджету виділили 118 тисяч гривень.
У закладі уже дванадцятий рік навчаються діти з особливими освітніми потребами. Його директор Василь Шворак каже, що школа у цьому напрямку була першопрохідцем на Волині.
«І якщо три-чотири роки тому такий сходинковий підйомник був для нас лише мрією. Тепер наші дітки на візках теж можуть піднятись в спортивний зал, навчатись в кабінетах, які там розміщені», - заявив він.
У школі на другому поверсі проходив захід до Міжнародного дня людей з інвалідністю «Разом можемо все».
Учні Христинка Мрочко та Сашко Вакульський теж стали учасниками цього дійства. Саме з допомогою підйомника вони потрапили на другий поверх.
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Про це повідомили у прес-службі Ковельської міськради.
У ЗЗСО № 8 презентували новий сходинковий самохідний гусеничний підйомник італійського виробництва, яким користуватимуться учні з інвалідністю. На його придбання з міського бюджету виділили 118 тисяч гривень.
У закладі уже дванадцятий рік навчаються діти з особливими освітніми потребами. Його директор Василь Шворак каже, що школа у цьому напрямку була першопрохідцем на Волині.
«І якщо три-чотири роки тому такий сходинковий підйомник був для нас лише мрією. Тепер наші дітки на візках теж можуть піднятись в спортивний зал, навчатись в кабінетах, які там розміщені», - заявив він.
У школі на другому поверсі проходив захід до Міжнародного дня людей з інвалідністю «Разом можемо все».
Учні Христинка Мрочко та Сашко Вакульський теж стали учасниками цього дійства. Саме з допомогою підйомника вони потрапили на другий поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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