У волинську школу придбали спецпідйомник для дітей-візочників

У закладі загальної середньої освіти № 8 у Ковеля презентували новий сходинковий підйомник для дітей з особливими потребами.Про це повідомили у прес-службі Ковельської міськради.У ЗЗСО № 8 презентували новий сходинковий самохідний гусеничний підйомник італійського виробництва, яким користуватимуться учні з інвалідністю. На його придбання з міського бюджету виділили 118 тисяч гривень.У закладі уже дванадцятий рік навчаються діти з особливими освітніми потребами. Його директоркаже, що школа у цьому напрямку була першопрохідцем на Волині.«І якщо три-чотири роки тому такий сходинковий підйомник був для нас лише мрією. Тепер наші дітки на візках теж можуть піднятись в спортивний зал, навчатись в кабінетах, які там розміщені», - заявив він.У школі на другому поверсі проходив захід до Міжнародного дня людей з інвалідністю «Разом можемо все».Учнітатеж стали учасниками цього дійства. Саме з допомогою підйомника вони потрапили на другий поверх.