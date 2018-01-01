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З’явилося відео затримання волинського прикордонника

З’явилося відео затримання волинського прикордонника
ЗМІ оприлюднили відео інциденту на Волині, коли на хабарі погорів військовослужбовець прикордонної служби.

Про це пише Цензор.НЕТ.

Працівники спеціальної міжвідомчої групи Держприкордонслужби, СБУ та військової прокуратури затримали інспектора-прикордонника, який брав хабар за пропуск вантажних автомобілів позачергово на прикордонному переході «Ягодин», та його «помічника» з числа цивільних.

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Правоохоронці задокументували кілька подібних епізодів. Під час обшуків було вилучено кошти в гривні і валюті.



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Теги: хабар, Волинь, СБУ
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