З’явилося відео затримання волинського прикордонника
Сьогодні, 21:05
ЗМІ оприлюднили відео інциденту на Волині, коли на хабарі погорів військовослужбовець прикордонної служби.
Про це пише Цензор.НЕТ.
Працівники спеціальної міжвідомчої групи Держприкордонслужби, СБУ та військової прокуратури затримали інспектора-прикордонника, який брав хабар за пропуск вантажних автомобілів позачергово на прикордонному переході «Ягодин», та його «помічника» з числа цивільних.
ЧИТАТИ ЩЕ: Подробиці затримання прикордонника-хабарника на Волині. ФОТО
Правоохоронці задокументували кілька подібних епізодів. Під час обшуків було вилучено кошти в гривні і валюті.
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Про це пише Цензор.НЕТ.
Працівники спеціальної міжвідомчої групи Держприкордонслужби, СБУ та військової прокуратури затримали інспектора-прикордонника, який брав хабар за пропуск вантажних автомобілів позачергово на прикордонному переході «Ягодин», та його «помічника» з числа цивільних.
ЧИТАТИ ЩЕ: Подробиці затримання прикордонника-хабарника на Волині. ФОТО
Правоохоронці задокументували кілька подібних епізодів. Під час обшуків було вилучено кошти в гривні і валюті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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