Від «Укрзалізниці» вимагають врятувати пам’ятку на Волині

Євгена Кравцова щодо капітального ремонту залізничного вокзалу в Маневичах.



Про це пише



Маневицький залізничний вокзал – стародавня цегляна споруда районного центру, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення



«Вже більше ста років вокзал є візитною карткою Маневич, свідком багатьох історичних подій. Останнім часом приміщення цієї архітектурної пам’ятки стрімко руйнується через грибок. Ця ситуація дуже хвилює. Будівля вокзалу знаходиться на балансі виробничого підрозділу Рівненсько-Тернопільського територіального управління філії будівельно-монтажних експлуатаційних споруд регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».



Відповідно до статті 24 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт. Захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору. Враховуючи вищевикладене, ми, депутати Маневицької районної ради, просимо Вас вжити заходів щодо дотримання чинного законодавства в сфері охорони культурної спадщини та забезпечити проведення капітального ремонту Маневицького вокзалу – пам’ятки архітектури місцевого значення», – йдеться в зверненні.



Звернення депутати Маневицької районної ради підтримали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маневицька райрада звернулася до виконувача обов’язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця»щодо капітального ремонту залізничного вокзалу в Маневичах.Про це пише Район. Маневичі Маневицький залізничний вокзал – стародавня цегляна споруда районного центру, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення«Вже більше ста років вокзал є візитною карткою Маневич, свідком багатьох історичних подій. Останнім часомчерез грибок. Ця ситуація дуже хвилює. Будівля вокзалу знаходиться на балансі виробничого підрозділу Рівненсько-Тернопільського територіального управління філії будівельно-монтажних експлуатаційних споруд регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».Відповідно до статті 24 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт. Захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору. Враховуючи вищевикладене, ми, депутати Маневицької районної ради, просимо Вас вжити заходів щодо дотримання чинного законодавства в сфері охорони культурної спадщини та забезпечити проведення капітального ремонту Маневицького вокзалу – пам’ятки архітектури місцевого значення», – йдеться в зверненні.Звернення депутати Маневицької районної ради підтримали.

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