вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Герої серед нас: подробиці порятунку юнака з-під криги на Волині. ВІДЕО

Герої серед нас: подробиці порятунку юнака з-під криги на Волині. ВІДЕО
Стали відомі подробиці історії, коли друзі врятували юнака, який на Волині провалився під кригу.

Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

На озері Чорному в селищі Шацьк 17-річний студент катався на ковзанах і провалився під лід. Це сталося, коли компанія студентів місцевого коледжу відпочивала на водоймі.

Хлопець пішов під воду на очах у друзів. На щастя, товариші встигли врятувати його.

Як усе було – у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порятунок, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на крадіжці краму на 2 тисячі спіймали 11-річну дівчинку
Сьогодні, 22:37
Герої серед нас: подробиці порятунку юнака з-під криги на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:09
Від «Укрзалізниці» вимагають врятувати пам’ятку на Волині
Сьогодні, 21:55
Суд оштрафував депутата міськради на Волині
Сьогодні, 21:47
У Луцьку презентували фільм «Я вірю, що закінчиться війна»
Сьогодні, 21:29
Схожі новини
На Волині медики «відкачали» бабусю-сердечницю На Волині медики «відкачали» бабусю-сердечницю
20 листопад, 16:51
На Волині чоловіка-сердечника медики «дістали з того світу» На Волині чоловіка-сердечника медики «дістали з того світу»
05 листопад, 16:01
Двоє пацієнтів з ножовими та шестеро з інфарктами: один день роботи волинських медиків Двоє пацієнтів з ножовими та шестеро з інфарктами: один день роботи волинських медиків
30 жовтень, 17:29
Пішли за жолудями: на Волині заблукали бабуся з онуком Пішли за жолудями: на Волині заблукали бабуся з онуком
10 жовтень, 08:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на крадіжці краму на 2 тисячі спіймали 11-річну дівчинку
Сьогодні, 22:37
 0
Герої серед нас: подробиці порятунку юнака з-під криги на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:09
 0
Від «Укрзалізниці» вимагають врятувати пам’ятку на Волині
Сьогодні, 21:55
 0
Суд оштрафував депутата міськради на Волині
Сьогодні, 21:47
 0
У Луцьку презентували фільм «Я вірю, що закінчиться війна»
Сьогодні, 21:29
 0
Медіа
відео
1/8