Герої серед нас: подробиці порятунку юнака з-під криги на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:09
Стали відомі подробиці історії, коли друзі врятували юнака, який на Волині провалився під кригу.
Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
На озері Чорному в селищі Шацьк 17-річний студент катався на ковзанах і провалився під лід. Це сталося, коли компанія студентів місцевого коледжу відпочивала на водоймі.
Хлопець пішов під воду на очах у друзів. На щастя, товариші встигли врятувати його.
Як усе було – у відео.
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Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
На озері Чорному в селищі Шацьк 17-річний студент катався на ковзанах і провалився під лід. Це сталося, коли компанія студентів місцевого коледжу відпочивала на водоймі.
Хлопець пішов під воду на очах у друзів. На щастя, товариші встигли врятувати його.
Як усе було – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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