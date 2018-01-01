Герої серед нас: подробиці порятунку юнака з-під криги на Волині. ВІДЕО

Стали відомі подробиці історії, коли, який на Волині провалився під кригу.Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.На озері Чорному в селищі Шацьк 17-річний студент катався на ковзанах і провалився під лід. Це сталося, коли компанія студентів місцевого коледжу відпочивала на водоймі.Хлопець пішов під воду на очах у друзів. На щастя, товариші встигли врятувати його.Як усе було – у відео.