4 грудня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження відзначає бренд-шеф проекту «Food Truck» компанії «Дмитрук» Сергій Федула (на фото).
Також особисте свято відзначає заслужений працівник культури України Ірина Циганкова.
4 грудня православні християни відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!
4 грудня 1939 року утворена Волинська область.
Цього ж дня у 1951 році на Волині створений самодіяльний народний ансамбль пісні і танцю «Колос».
4 грудня 1978 року помер актор і балетмейстер Волинського театру Микола Ованесов.
4 грудня 1995 року приватизували Державне підприємство «Павлівський пивоварний завод» і створили відкрите акціонерне товариство «Павлівський пивоварний завод».
4 грудня 2010 року помер художній керівник Волинського академічного облмуздрамтеатру Богдан Береза.
4 грудня 2011 року в Луцьку горів ЦУМ.
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Також особисте свято відзначає заслужений працівник культури України Ірина Циганкова.
4 грудня православні християни відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!
4 грудня 1939 року утворена Волинська область.
Цього ж дня у 1951 році на Волині створений самодіяльний народний ансамбль пісні і танцю «Колос».
4 грудня 1978 року помер актор і балетмейстер Волинського театру Микола Ованесов.
4 грудня 1995 року приватизували Державне підприємство «Павлівський пивоварний завод» і створили відкрите акціонерне товариство «Павлівський пивоварний завод».
4 грудня 2010 року помер художній керівник Волинського академічного облмуздрамтеатру Богдан Береза.
4 грудня 2011 року в Луцьку горів ЦУМ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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