У Луцьку на крадіжці краму на 2 тисячі спіймали 11-річну дівчинку
Сьогодні, 22:37
У Луцьку на лінію 102 часто надходять повідомлення про крадіжки. Цуплять продукти харчування, алкоголь і канцтовари – все, що погано лежить.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Час від часу на службу 102 надходять повідомлення про крадіжки. У більшості випадків, якщо поліцію сповістили оперативно, то зловмисників вдається затримати, також крадіїв затримують працівники охорони, якщо подія трапляється в магазині чи супермаркеті, в інших випадках працює та розслідує справу слідчо-оперативна група.
До прикладу, учора вночі на службу 102 звернулись громадяни, які повідомили, що невідома особа проникла в будинок і намагалась винести продукти харчування, які взяла в морозильній камері. 42-річного чоловіка (на фото) затримали самі заявники, далі розбиралась слідчо-оперативна група.
Сьогодні ж, в одному з гіпермаркетів затримали особу, що намагалась винести пляшку алкоголю вартістю 69 гривень. А трохи пізніше тут же виявили 11-річну дитину, яка викрала товару на майже 2 тисячі гривень (на фото). На місце викликали матір дівчини і вже далі оформляли належні матеріали.
Ще один інцидент трапився в іншому гіпермаркеті. Тут охоронці впізнали чоловіка, який напередодні викрав запчастину до сантехніки, бо йому, нібито, не хотіли її замінити. Сьогодні, встановивши всі обставини, поліцейські належно розібрались, і чоловік змушений був компенсувати магазину збитки в розмірі півтори тисячі гривень.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Час від часу на службу 102 надходять повідомлення про крадіжки. У більшості випадків, якщо поліцію сповістили оперативно, то зловмисників вдається затримати, також крадіїв затримують працівники охорони, якщо подія трапляється в магазині чи супермаркеті, в інших випадках працює та розслідує справу слідчо-оперативна група.
До прикладу, учора вночі на службу 102 звернулись громадяни, які повідомили, що невідома особа проникла в будинок і намагалась винести продукти харчування, які взяла в морозильній камері. 42-річного чоловіка (на фото) затримали самі заявники, далі розбиралась слідчо-оперативна група.
Сьогодні ж, в одному з гіпермаркетів затримали особу, що намагалась винести пляшку алкоголю вартістю 69 гривень. А трохи пізніше тут же виявили 11-річну дитину, яка викрала товару на майже 2 тисячі гривень (на фото). На місце викликали матір дівчини і вже далі оформляли належні матеріали.
Ще один інцидент трапився в іншому гіпермаркеті. Тут охоронці впізнали чоловіка, який напередодні викрав запчастину до сантехніки, бо йому, нібито, не хотіли її замінити. Сьогодні, встановивши всі обставини, поліцейські належно розібрались, і чоловік змушений був компенсувати магазину збитки в розмірі півтори тисячі гривень.
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