На волинську шахту вперше за три роки привезли обладнання





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Копальня отримала 2500 метрів нової конвеєрної стрічки. Окрім того, на підприємство привезли з капремонту прохідницький комбайн -1 ГПКС з гарантією на 16 тисяч метрів кубічної породи, близько 800 метрів проходки січенням 11.2 квадрата.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вперше з 2015 року на шахту «Бужанська» від інвестора надійшло обладнання – конвеєрна стрічка та прохідницький комбайн.Про це пише Буг Копальня отримала 2500 метрів нової конвеєрної стрічки. Окрім того, на підприємство привезли з капремонту прохідницький комбайн -1 ГПКС з гарантією на 16 тисяч метрів кубічної породи, близько 800 метрів проходки січенням 11.2 квадрата.

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