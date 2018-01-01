На волинську шахту вперше за три роки привезли обладнання
Сьогодні, 06:14
Вперше з 2015 року на шахту «Бужанська» від інвестора надійшло обладнання – конвеєрна стрічка та прохідницький комбайн.
Про це пише Буг.
Копальня отримала 2500 метрів нової конвеєрної стрічки. Окрім того, на підприємство привезли з капремонту прохідницький комбайн -1 ГПКС з гарантією на 16 тисяч метрів кубічної породи, близько 800 метрів проходки січенням 11.2 квадрата.
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Про це пише Буг.
Копальня отримала 2500 метрів нової конвеєрної стрічки. Окрім того, на підприємство привезли з капремонту прохідницький комбайн -1 ГПКС з гарантією на 16 тисяч метрів кубічної породи, близько 800 метрів проходки січенням 11.2 квадрата.
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