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На волинську шахту вперше за три роки привезли обладнання

На волинську шахту вперше за три роки привезли обладнання
Вперше з 2015 року на шахту «Бужанська» від інвестора надійшло обладнання – конвеєрна стрічка та прохідницький комбайн.

Про це пише Буг.

Копальня отримала 2500 метрів нової конвеєрної стрічки. Окрім того, на підприємство привезли з капремонту прохідницький комбайн -1 ГПКС з гарантією на 16 тисяч метрів кубічної породи, близько 800 метрів проходки січенням 11.2 квадрата.
На волинську шахту вперше за три роки привезли обладнання
На волинську шахту вперше за три роки привезли обладнання
На волинську шахту вперше за три роки привезли обладнання

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Теги: шахта, Волинь
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