Новорічне оздоблення Луцька коштуватиме бюджету 600 тисяч





Про це заявив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Юрій Крась, - повідомляє



За словами Крася, нині триває підготовка до новорічно-різдвяних свят. Посадовець розповів, що оздоблення міста до Нового року обійдеться бюджету Луцька у 600 тисяч гривень.



Юрій Крась зазначив, що цього року прикрасять три ялинки на Театральному майдані, а також декілька зелених красунь по місту: поблизу РАГСу, біля міської ради та «Solo піца» та або на Вересневому, або на ЛПЗ.



Щодо прикрашення центральних ялинок, то їх оздоблять однотонними іграшками. Частину із них візьмуть із минулого року, а частину закуплять нових. На нові планують витратити близько 40 тисяч гривень.



Також навколо ялинок спорудять традиційний подіум, де усі охочі матимуть можливість водити хороводи біля святкових красунь.



Також, зі слів Крася, цього року продовжать традицію і облаштують «Алею ангелів» на вулиці Лесі Українки. Проте, цього року, ймовірно, вона простягнеться аж до вулиці Сенаторки Левчанівської, а не тільки до Кривого Валу, як було минулоріч.



Вулиці та центр міста оздоблять святковою ілюмінацією. Засвічення головних ялинок міста відбудеться 19 грудня. Цього ж дня відкриють і новорічну красуню біля розважального центру «Промінь».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новорічне прикрашання обласного центру Волині обійдеться міському бюджету у 600 тисяч гривень.Про це заявив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради, - повідомляє Твій портал За словами Крася, нині триває підготовка до новорічно-різдвяних свят. Посадовець розповів, що оздоблення міста до Нового року обійдеться бюджету Луцька у 600 тисяч гривень.Юрій Крась зазначив, що цього року прикрасять три ялинки на Театральному майдані, а також декілька зелених красунь по місту: поблизу РАГСу, біля міської ради та «Solo піца» та або на Вересневому, або на ЛПЗ.Щодо, то їх оздоблять однотонними іграшками. Частину із них візьмуть із минулого року, а частину закуплять нових. На нові планують витратити близько 40 тисяч гривень.Також навколо ялинок спорудять традиційний подіум, де усі охочі матимуть можливість водити хороводи біля святкових красунь.Також, зі слів Крася, цього року продовжать традицію і облаштують «Алею ангелів» на вулиці Лесі Українки. Проте, цього року, ймовірно, вона простягнеться аж до вулиці Сенаторки Левчанівської, а не тільки до Кривого Валу, як було минулоріч.Вулиці та центр міста. Засвічення головних ялинок міста відбудеться 19 грудня. Цього ж дня відкриють і новорічну красуню біля розважального центру «Промінь».

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