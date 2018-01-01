Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Сьогодні, 01:46
Відомий волинський фотограф Олександр Фомук виклав у мережу нові світлини вечірнього Ковеля, зроблені в останні дні осені та перші дні зими.
Про це повідомляє КовельPost.
Фомук поділився неперевершеними світлинами набережної, парку Тараса Шевченка та міських вулиць у сяйві ліхтарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє КовельPost.
Фомук поділився неперевершеними світлинами набережної, парку Тараса Шевченка та міських вулиць у сяйві ліхтарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Сьогодні, 01:46
Прокуратура судиться із волинянином через борги за оренду землі
Сьогодні, 00:55
4 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку на крадіжці краму на 2 тисячі спіймали 11-річну дівчинку
03 грудень, 22:37
Герої серед нас: подробиці порятунку юнака з-під криги на Волині. ВІДЕО
03 грудень, 22:09
Медіа