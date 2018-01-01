Романтичні фото вечірнього міста на Волині

Олександр Фомук виклав у мережу нові світлини вечірнього Ковеля, зроблені в останні дні осені та перші дні зими.



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Фомук поділився неперевершеними світлинами набережної, парку Тараса Шевченка та міських вулиць у сяйві ліхтарів.





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