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Романтичні фото вечірнього міста на Волині

Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Відомий волинський фотограф Олександр Фомук виклав у мережу нові світлини вечірнього Ковеля, зроблені в останні дні осені та перші дні зими.

Про це повідомляє КовельPost.

Фомук поділився неперевершеними світлинами набережної, парку Тараса Шевченка та міських вулиць у сяйві ліхтарів.

Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Романтичні фото вечірнього міста на Волині
Романтичні фото вечірнього міста на Волині

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Теги: фото, Волинь
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