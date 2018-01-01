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Грабіжник-невдаха у костюмі кота з сокирою попався ще до приїзду поліції. ВІДЕО

Грабіжник-невдаха у костюмі кота з сокирою попався ще до приїзду поліції. ВІДЕО
Працівники магазину у Кривому Розі затримали озброєного грабіжника у костюмі кота ще до приїзду правоохоронців.

Про це повідомляє Магнолія ТВ.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині до магазину зайшов чоловік в масці кота. В одній руці тримав чорний пакет, в іншій – сокиру.

На відео камери спостереження видно, як зловмисник одразу почав погрожувати працівникам. Ті відійшли в бік і грабіжник, схоже, відчув себе у безпеці. Поклав сокиру на стіл і почав нишпорити в касі.

У цей момент його і скрутили.



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Теги: грабіжник
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