Грабіжник-невдаха у костюмі кота з сокирою попався ще до приїзду поліції. ВІДЕО





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У Кривому Розі на Дніпропетровщині до магазину зайшов чоловік в масці кота. В одній руці тримав чорний пакет, в іншій – сокиру.



На відео камери спостереження видно, як зловмисник одразу почав погрожувати працівникам. Ті відійшли в бік і грабіжник, схоже, відчув себе у безпеці. Поклав сокиру на стіл і почав нишпорити в касі.



У цей момент його і скрутили.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники магазину у Кривому Розі затримали озброєного грабіжника у костюмі кота ще до приїзду правоохоронців.Про це повідомляє Магнолія ТВ У Кривому Розі на Дніпропетровщині до магазину зайшов чоловік в масці кота. В одній руці тримав чорний пакет, в іншій – сокиру.На відео камери спостереження видно, як зловмисник одразу почав погрожувати працівникам. Ті відійшли в бік і грабіжник, схоже, відчув себе у безпеці. Поклав сокиру на стіл і почав нишпорити в касі.У цей момент його і скрутили.

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