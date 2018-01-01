Денісова знепритомніла у прямому ефірі. ВІДЕО

Людмила Денісова під час прямого ефіру програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV втратила свідомість.



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Денісова впала під час виступу президента Петра Порошенка.



Порошенко перервав виступ і допоміг вивести омбудсмена за лаштунки. Порошенко відзначив, що Денісова втратила свідомість через велике навантаження - вона на ногах по 20 годин на добу.







«Вона мобілізує міжнародну підтримку, мобілізує уповноваженого з прав людини Російської Федерації, здійснює координацію адвокатів, залучає адвокатів зі складу кримських татар. Це дуже нелегкий хрест», - підкреслив Порошенко.



Через кілька хвилин Денісова повернулася в студію і сказала, що почуває себе добре.



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