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Денісова знепритомніла у прямому ефірі. ВІДЕО

Денісова знепритомніла у прямому ефірі. ВІДЕО
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час прямого ефіру програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV втратила свідомість.

Про це повідомляє ZN.UA.

Денісова впала під час виступу президента Петра Порошенка.

Порошенко перервав виступ і допоміг вивести омбудсмена за лаштунки. Порошенко відзначив, що Денісова втратила свідомість через велике навантаження - вона на ногах по 20 годин на добу.



«Вона мобілізує міжнародну підтримку, мобілізує уповноваженого з прав людини Російської Федерації, здійснює координацію адвокатів, залучає адвокатів зі складу кримських татар. Це дуже нелегкий хрест», - підкреслив Порошенко.

Через кілька хвилин Денісова повернулася в студію і сказала, що почуває себе добре.

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Теги: Людмила Денісова, Петро Порошенко
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