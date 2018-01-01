На Волині тракторист причіпом збив жінку





Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області від 26 листопада, – пишуть



Під час судового засідання вдалося встановити, що 5 вересня цього року водій трактора «Т-40» рухався по своїй земельній ділянці, однак не стежив за дорожньою обстановкою, тому не зреагував на її зміну, здійснивши наїзд причіпом від трактора на жінку.



Внаслідок ДТП потерпіла отримала численні переломи, які відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень.



Допитаний у судовому засіданні водій свою вину визнав повністю та не оспорював фактичних обставин злочину. Своєю чергою, потерпіла не мала жодних претензій до обвинуваченого та просила не позбавляти його волі та права керувати транспортними засобами.



Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами, однак на підставі ст. 75, 76 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин за кермом трактора наїхав на жінку причіпом. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження.Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області від 26 листопада, – пишуть Волинські Новини Під час судового засідання вдалося встановити, що 5 вересня цього року водій трактора «Т-40» рухався по своїй земельній ділянці, однак не стежив за дорожньою обстановкою, тому не зреагував на її зміну, здійснивши наїзд причіпом від трактора на жінку.Внаслідок ДТП потерпіла отримала численні переломи, які відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень.Допитаний у судовому засіданні водій свою вину визнав повністю та не оспорював фактичних обставин злочину. Своєю чергою, потерпіла не мала жодних претензій до обвинуваченого та просила не позбавляти його волі та права керувати транспортними засобами.Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами, однак на підставі ст. 75, 76 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину.

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