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У Луцьку перекрили проїзд вулицею

У Луцьку перекрили проїзд вулицею
У Луцьку перекриють вулицю 8-го Березня поблизу будинку №26 через ремонтні роботи.

Про це повідомили на сайті Луцькради.

Зазначають, що ремонт теплової мережі розпочали о 08:00. Коли закінчать – точно невідомо. Виконавець робіт — ДКП «Луцьктепло».

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

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Теги: Луцьк, вулиця, перекриття
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