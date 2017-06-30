У Луцьку перекрили проїзд вулицею
Сьогодні, 09:13
У Луцьку перекриють вулицю 8-го Березня поблизу будинку №26 через ремонтні роботи.
Про це повідомили на сайті Луцькради.
Зазначають, що ремонт теплової мережі розпочали о 08:00. Коли закінчать – точно невідомо. Виконавець робіт — ДКП «Луцьктепло».
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
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Про це повідомили на сайті Луцькради.
Зазначають, що ремонт теплової мережі розпочали о 08:00. Коли закінчать – точно невідомо. Виконавець робіт — ДКП «Луцьктепло».
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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