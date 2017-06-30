У Луцьку перекрили проїзд вулицею





Про це повідомили на сайті Луцькради.



Зазначають, що ремонт теплової мережі розпочали о 08:00. Коли закінчать – точно невідомо. Виконавець робіт — ДКП «Луцьктепло».



Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

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