вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі зловили наркомана зі шприцами

У Ковелі зловили наркомана зі шприцами
У Ковелі виявили чоловіка зі шприцами.

Інцидент трапився 3 грудня, близько 22 години, - інформує Патрульна поліція Волині.

Екіпаж патрульних помітив на вулиці Театральній підозрілу особу. Побачивши поліцію, чоловік різко змінив напрямок руху та почав бігти. Інспектори миттєво зупинили його. 34-річний громадянин мав при собі 2 шприци з речовиною, схожою на наркотичну.

Тож патрульні затримали його та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

У Ковелі зловили наркомана зі шприцами
У Ковелі зловили наркомана зі шприцами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі зловили наркомана зі шприцами
Сьогодні, 09:19
У Луцьку перекрили проїзд вулицею
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 4 грудня
Сьогодні, 09:04
На Волині тракторист причіпом збив жінку
Сьогодні, 08:53
Введення в храм Пресвятої Богородиці: що можна і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО
17 жовтень, 09:10
На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики
01 жовтень, 11:36
Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО Білий порошок і «травичка»: у Ковелі за ніч зловили трьох хлопців з наркотиками. ФОТО
14 вересень, 12:14
У Ковелі зловили чоловіка, який перевозив майже 7 тисяч наркотичних таблеток У Ковелі зловили чоловіка, який перевозив майже 7 тисяч наркотичних таблеток
23 липень, 14:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі зловили наркомана зі шприцами
Сьогодні, 09:19
 0
У Луцьку перекрили проїзд вулицею
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку на 4 грудня
Сьогодні, 09:04
 0
На Волині тракторист причіпом збив жінку
Сьогодні, 08:53
 0
Введення в храм Пресвятої Богородиці: що можна і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8