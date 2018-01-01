У Ковелі зловили наркомана зі шприцами
Сьогодні, 09:19
У Ковелі виявили чоловіка зі шприцами.
Інцидент трапився 3 грудня, близько 22 години, - інформує Патрульна поліція Волині.
Екіпаж патрульних помітив на вулиці Театральній підозрілу особу. Побачивши поліцію, чоловік різко змінив напрямок руху та почав бігти. Інспектори миттєво зупинили його. 34-річний громадянин мав при собі 2 шприци з речовиною, схожою на наркотичну.
Тож патрульні затримали його та викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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Інцидент трапився 3 грудня, близько 22 години, - інформує Патрульна поліція Волині.
Екіпаж патрульних помітив на вулиці Театральній підозрілу особу. Побачивши поліцію, чоловік різко змінив напрямок руху та почав бігти. Інспектори миттєво зупинили його. 34-річний громадянин мав при собі 2 шприци з речовиною, схожою на наркотичну.
Тож патрульні затримали його та викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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