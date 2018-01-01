У селищі на Волині два дні не буде газу





Без палива залишиться 868 абонентів, які мешкають на вулицях 1 Грудня, Б.Хмельницького, Банджі, Бенделіані, Вокзальна, Гагаріна, Горького, Грушевського, Дружби, Ковельська, Колгоспна, Л.Українки, Луцька, Мартинюка, Миру, Молодіжна, Незалежності, Перемоги та Шевченка, - пише



ПАТ «Волиньгаз» повідомляє, що у зв’язку із проведенням ремонтно-профілактичних робіт у системі газопостачання 5 грудня з 10:00 год. до 6 грудня 15:00 год. буде тимчасово припинена подача газу в домівки мешканців.



Відновлення газопостачання відбудеться 6 грудня з 15:00 год, після завершення ремонтно-профілактичних робіт.



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