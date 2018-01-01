У «Промені» відкривається незвичний сімейний клуб англійської мови*

13 грудня у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться відкриття філії школи з вивчення англійської мови «Mandarin» у новому форматі «Family Club».«Це ідеальний простір для розвитку дітей та дорослих, адже, крім навчання англійської, тут відбуватиметься безліч цікавих івентів та творчих занять», – пишуть у прес-службі «Променя».Діти із задоволенням вивчатимуть англійську. Підлітки без стресу підготуються до важливих іспитів з іноземної, а батьки можуть навчатися разом зі своїми малюками. Крім того, у школі працюватиме дитяча кімната з англомовною нянею – це справжня знахідка!Школа пропонує:Для дітей:Lingua Safari Junior: для дітей 4-5 років (6 модулів по 2 місяці) – курс, який складається з 6 рівнів і дає дітям впевнений початок у вивченні англійської мови. Заняття відбуваються у формі гри. Веселі пісеньки, рухова активність, творчі завдання, хенд-мейд та постійне активне спілкування англійською.Lingua Safari Plus: для дітей 6-7 років (6 модулів по 2 місяці). Цікавий курс англійської мови, де діти вивчають мову комплексно у всіх аспектах: спілкування, читання, письмо та розуміння на слух. Уже з першого заняття відбувається повне занурення в англомовне середовище.Family English: для дітей у групі разом з батьками. Відомо, що діти найкраще засвоюють матеріал від своїх батьків. Ми підтримуємо сімейні цінності, саме тому пропонуємо заняття для дітей одночасно із батьками – це цікаво, весело та дієво!My Babysitter: ігрова кімната для дітей з англомовною нянею. Ви маєте власні справи, зустрічі, або інші події? Або ж просто хочете відпочити та піти у кіно, але вам немає з ким лишити дитину? Тоді найкраще рішення – це наша ігрова кімната, де дитина не лише розважатиметься, а й проведе час з користю невимушено та цікаво вивчатиме англійську.Якщо ж ви завітали до нас на заняття з англійської, тоді послуги англомовної няні для вашої дитини безкоштовні.Для школярів:AntiSchool Project (4 модулі по 2 місяці) – курс практичної англійської. Цікаві уроки, сучасні методики і спілкування з носіями мови, селфі-завдання, чат-групи. Завдяки такому підходу англійська стане улюбленим предметом, а школярі із задоволенням поспішатимуть на заняття та впевнено спілкуватимуться з носіями мови.School Bus (4 модулі по 2 місяці) – шкільний інтенсив. Заняття за поглибленою шкільною програмою, допомога у виконанні домашніх завдань чи незрозумілого матеріалу.Successful test (4 модулі по 2 місяці) – курс підготовки до ЗНО.Для дорослих:Everyday English (4 місяці) – курс розмовної англійської для щоденного спілкування.Business English (4 місяці) – англійська для ділових людей.English for Travelling (12 місяців) – для комфортного спілкування за кордоном.First Step (4 місяці) – курс англійської «з нуля».Clubs – щодня протягом тижня у нас новий мовний клуб. Ви можете обрати той, що найбільше подобається вам та вашій дитині.Школа запускає акцію: для всі, хто запишеться на навчання до кінця грудня – подарують 500 грн у подарунок на абонемент.Детальна інформація та запис за номером: +380 (66) 703 78 73.club.mandarincenter.com.ua