У «Промені» відкривається незвичний сімейний клуб англійської мови*
Сьогодні, 09:57
13 грудня у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться відкриття філії школи з вивчення англійської мови «Mandarin» у новому форматі «Family Club».
«Це ідеальний простір для розвитку дітей та дорослих, адже, крім навчання англійської, тут відбуватиметься безліч цікавих івентів та творчих занять», – пишуть у прес-службі «Променя».
Діти із задоволенням вивчатимуть англійську. Підлітки без стресу підготуються до важливих іспитів з іноземної, а батьки можуть навчатися разом зі своїми малюками. Крім того, у школі працюватиме дитяча кімната з англомовною нянею – це справжня знахідка!
Школа пропонує:
Для дітей:
Lingua Safari Junior: для дітей 4-5 років (6 модулів по 2 місяці) – курс, який складається з 6 рівнів і дає дітям впевнений початок у вивченні англійської мови. Заняття відбуваються у формі гри. Веселі пісеньки, рухова активність, творчі завдання, хенд-мейд та постійне активне спілкування англійською.
Lingua Safari Plus: для дітей 6-7 років (6 модулів по 2 місяці). Цікавий курс англійської мови, де діти вивчають мову комплексно у всіх аспектах: спілкування, читання, письмо та розуміння на слух. Уже з першого заняття відбувається повне занурення в англомовне середовище.
Family English: для дітей у групі разом з батьками. Відомо, що діти найкраще засвоюють матеріал від своїх батьків. Ми підтримуємо сімейні цінності, саме тому пропонуємо заняття для дітей одночасно із батьками – це цікаво, весело та дієво!
My Babysitter: ігрова кімната для дітей з англомовною нянею. Ви маєте власні справи, зустрічі, або інші події? Або ж просто хочете відпочити та піти у кіно, але вам немає з ким лишити дитину? Тоді найкраще рішення – це наша ігрова кімната, де дитина не лише розважатиметься, а й проведе час з користю невимушено та цікаво вивчатиме англійську.
Якщо ж ви завітали до нас на заняття з англійської, тоді послуги англомовної няні для вашої дитини безкоштовні.
Для школярів:
AntiSchool Project (4 модулі по 2 місяці) – курс практичної англійської. Цікаві уроки, сучасні методики і спілкування з носіями мови, селфі-завдання, чат-групи. Завдяки такому підходу англійська стане улюбленим предметом, а школярі із задоволенням поспішатимуть на заняття та впевнено спілкуватимуться з носіями мови.
School Bus (4 модулі по 2 місяці) – шкільний інтенсив. Заняття за поглибленою шкільною програмою, допомога у виконанні домашніх завдань чи незрозумілого матеріалу.
Successful test (4 модулі по 2 місяці) – курс підготовки до ЗНО.
Для дорослих:
Everyday English (4 місяці) – курс розмовної англійської для щоденного спілкування.
Business English (4 місяці) – англійська для ділових людей.
English for Travelling (12 місяців) – для комфортного спілкування за кордоном.
First Step (4 місяці) – курс англійської «з нуля».
Clubs – щодня протягом тижня у нас новий мовний клуб. Ви можете обрати той, що найбільше подобається вам та вашій дитині.
Школа запускає акцію: для всі, хто запишеться на навчання до кінця грудня – подарують 500 грн у подарунок на абонемент.
Детальна інформація та запис за номером: +380 (66) 703 78 73.
club.mandarincenter.com.ua
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«Це ідеальний простір для розвитку дітей та дорослих, адже, крім навчання англійської, тут відбуватиметься безліч цікавих івентів та творчих занять», – пишуть у прес-службі «Променя».
Діти із задоволенням вивчатимуть англійську. Підлітки без стресу підготуються до важливих іспитів з іноземної, а батьки можуть навчатися разом зі своїми малюками. Крім того, у школі працюватиме дитяча кімната з англомовною нянею – це справжня знахідка!
Школа пропонує:
Для дітей:
Lingua Safari Junior: для дітей 4-5 років (6 модулів по 2 місяці) – курс, який складається з 6 рівнів і дає дітям впевнений початок у вивченні англійської мови. Заняття відбуваються у формі гри. Веселі пісеньки, рухова активність, творчі завдання, хенд-мейд та постійне активне спілкування англійською.
Lingua Safari Plus: для дітей 6-7 років (6 модулів по 2 місяці). Цікавий курс англійської мови, де діти вивчають мову комплексно у всіх аспектах: спілкування, читання, письмо та розуміння на слух. Уже з першого заняття відбувається повне занурення в англомовне середовище.
Family English: для дітей у групі разом з батьками. Відомо, що діти найкраще засвоюють матеріал від своїх батьків. Ми підтримуємо сімейні цінності, саме тому пропонуємо заняття для дітей одночасно із батьками – це цікаво, весело та дієво!
My Babysitter: ігрова кімната для дітей з англомовною нянею. Ви маєте власні справи, зустрічі, або інші події? Або ж просто хочете відпочити та піти у кіно, але вам немає з ким лишити дитину? Тоді найкраще рішення – це наша ігрова кімната, де дитина не лише розважатиметься, а й проведе час з користю невимушено та цікаво вивчатиме англійську.
Якщо ж ви завітали до нас на заняття з англійської, тоді послуги англомовної няні для вашої дитини безкоштовні.
Для школярів:
AntiSchool Project (4 модулі по 2 місяці) – курс практичної англійської. Цікаві уроки, сучасні методики і спілкування з носіями мови, селфі-завдання, чат-групи. Завдяки такому підходу англійська стане улюбленим предметом, а школярі із задоволенням поспішатимуть на заняття та впевнено спілкуватимуться з носіями мови.
School Bus (4 модулі по 2 місяці) – шкільний інтенсив. Заняття за поглибленою шкільною програмою, допомога у виконанні домашніх завдань чи незрозумілого матеріалу.
Successful test (4 модулі по 2 місяці) – курс підготовки до ЗНО.
Для дорослих:
Everyday English (4 місяці) – курс розмовної англійської для щоденного спілкування.
Business English (4 місяці) – англійська для ділових людей.
English for Travelling (12 місяців) – для комфортного спілкування за кордоном.
First Step (4 місяці) – курс англійської «з нуля».
Clubs – щодня протягом тижня у нас новий мовний клуб. Ви можете обрати той, що найбільше подобається вам та вашій дитині.
Школа запускає акцію: для всі, хто запишеться на навчання до кінця грудня – подарують 500 грн у подарунок на абонемент.
Детальна інформація та запис за номером: +380 (66) 703 78 73.
club.mandarincenter.com.ua
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