Чоловік живе без шлунку: просять допомогти коштами волинянину
Сьогодні, 10:07
Небайдужих людей просять допомогти жителю села Бихів Любешівського району 67-річному Андрусику Степану.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Олена Набойчик.
Зазначається, що 2 листопада для чоловіка у Мінську в науково-практичному онкологічному іституті ім. Алєксандрова зробили складну операцію з видалення шлунку і 12 см стравоходу.
"У Мінск поїхали на обстеження 31 жовтня, а через 2 дні прооперували, тягнути не було куди, адже страшна хвороба рак уразила 2 життєвоважливі органи. Ще у квітні Степан Іванович звернувся в обласну лікарню, тоді на Пасхальному тижні його прооперували видалили поліп на стравоході… Тепер Степан Іванович учиться жити по новому, адже харчується як дитина, рухається мало. Та курс реабілітації тільки розпочався, попереду ще хіміотерапія…", - йдеться у дописі.
Щоб продовжити життя чоловіка родина позичила кошти. На операцію пішло більш ніж 200 тисяч гривень.
Реквізити для допомоги:
Карта «Приватбанк» 5168742703804207 Домашич Віта Степанівна (донька) «Ощадбанк» 26205760348069 Андрусик Степан Іванович.
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Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Олена Набойчик.
Зазначається, що 2 листопада для чоловіка у Мінську в науково-практичному онкологічному іституті ім. Алєксандрова зробили складну операцію з видалення шлунку і 12 см стравоходу.
"У Мінск поїхали на обстеження 31 жовтня, а через 2 дні прооперували, тягнути не було куди, адже страшна хвороба рак уразила 2 життєвоважливі органи. Ще у квітні Степан Іванович звернувся в обласну лікарню, тоді на Пасхальному тижні його прооперували видалили поліп на стравоході… Тепер Степан Іванович учиться жити по новому, адже харчується як дитина, рухається мало. Та курс реабілітації тільки розпочався, попереду ще хіміотерапія…", - йдеться у дописі.
Щоб продовжити життя чоловіка родина позичила кошти. На операцію пішло більш ніж 200 тисяч гривень.
Реквізити для допомоги:
Карта «Приватбанк» 5168742703804207 Домашич Віта Степанівна (донька) «Ощадбанк» 26205760348069 Андрусик Степан Іванович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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