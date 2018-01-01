Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Сьогодні, 11:01
Уже незабаром вся країна під бій курантів радітиме настанню 2019-го року. Цьому ж передують передноворічні клопоти: прибирання оселі, розробка святкового меню, пошук подарунків... А ще – новорічні ранки у дітей та корпоративи у дорослих, до яких потрібно підготуватися не менш ретельно.
Якщо ж у вас немає часу вигадати та пошити омріяний костюм, чудовим виходом із ситуації стане прокат вбрання. До того ж, це в рази простіше, бо не потрібно витрачати багато дорогоцінного часу на пошук образу та втілення його у життя.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку луцьких магазинів, де можна знайти яскраві, якісні, ексклюзивні та актуальні костюми на прокат.
«Карнавал» у центрі міста (вул. Степана Бандери, 17, вхід з двору)
На ринку прокату костюмів магазин працює вже понад 10 років, тож тут знають смаки та вподобання клієнтів. У «Карнавалі» – більше 2 тисяч костюмів, які привозять не лише з України, а й з Ізраїлю, США, Італії, Англії.
У магазині можна орендувати карнавальні, казкові, новорічні та народні костюми для дітей від 1 року та дорослих, святкові сукні, класичні костюми для хлопчиків, а також аксесуари.
Перевдягти малюка у звірятко (зайчика, білочку, вовчика, лисичку тощо) коштуватиме від 100 до 200 гривень. Без святкового вбрання не лишиться жодна дитина, адже у «Карнавалі» – величезний вибір костюмів. Лише варіацій образу сніжинок тут понад 60, зайчиків – майже 30.
Перевтілитися можна у популярних Фіксиків, героїв «Щенячого патруля» і «Трансформерів», Людину-павука, Бетмена, Супермена та інші.
Дівчаткам будуть до смаку костюми східних красунь, снігуроньок, зимоньок, ляльок LOL, зіроньок, нічок, русалоньок тощо. Також за костюм потрібно внести заставу у розмірі 200 гривень, котру віддадуть при поверненні вбрання.
Графік роботи: із понеділка до п’ятниці – із 10:00 до 20:00, у суботу та неділю – з 11:00 до 17:00
Контактні телефони: (066) 672-59-69, (050) 722-69-49
Прокат на вулиці Караїмській, 4
Магазин працює в місті ще з 2000 року і одним із перших у Луцьку увірвався на ринок прокату костюмів. Наразі клієнтам пропонують біля 600 видів костюмів для діток від 1 року і до 13 років.
Асортимент святкових вбрань щороку оновлюють та слідкують за тенденціями, тож у прокаті можна знайти як костюми вже знаних героїв, так і зовсім нових персонажів.
Тут пропонують приміряти вже традиційні костюми зайчиків, сніжинок, лисичок, білочок, вовків, гномів, фей та принцес, героїв мультфільмів на кшталт Фіксиків, ляльок LOL, Ельзи з «Крижаного серця», супергероїв, наприклад, популярних Бетмена чи Людини-павука, а також персонажів зі шкільних сценаріїв і новорічних ранків. Варто зауважити, уже списане вбрання можна купити за символічну ціну.
Вартість оренди костюмів коливається залежно від матеріалів, складності виконання та їх стану. Однак ціни у прокаті на Караїмський дуже демократичні і коливаються від 100 до 250 гривень.
Графік роботи: із понеділка до п’ятниці – із 10:00 до 19:00, у суботу та неділю – з 10:00 до 17:00
Контактні телефони: (050) 941-48-35, (050) 654-16-56
«Lady L» (вул. Лесі Українки, 33а)
У салоні не тільки можна взяти на прокат чи придбати чарівний новорічний костюм для дітей віком від 2 років, а й пошити ексклюзивне вбрання за індивідуальним ескізом. Загалом у «Lady L» представлені понад дві сотні костюмів та різноманітні аксесуари до них.
Особливо вподобають «Lady L» дівчатка, адже салон спеціалізується на пошитті весільних та вечірніх суконь, тож тут знають, як догодити маленьким принцесам.
Дівчатка можуть перевтілитися у казкових фей, сніжинок, Снігуроньок, принцес зі знаних та популярних казок або ж у милих тваринок.
Хлопчикам пропонують переодягнутися у яскраві костюми звіряток, персонажів відомих казок, Санта Клауса чи улюбленого супергероя.
Обійдеться прокат омріяного вбрання від 100 до 300 гривень за добу.
Графік роботи: із понеділка до четверга – з 09:00 до 19:00, субота – вихідний, п’ятниця та неділя – з 09:00 до 15:00
Контактні телефони: (050) 735-16-63, (093) 382-39-38
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Якщо ж у вас немає часу вигадати та пошити омріяний костюм, чудовим виходом із ситуації стане прокат вбрання. До того ж, це в рази простіше, бо не потрібно витрачати багато дорогоцінного часу на пошук образу та втілення його у життя.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку луцьких магазинів, де можна знайти яскраві, якісні, ексклюзивні та актуальні костюми на прокат.
«Карнавал» у центрі міста (вул. Степана Бандери, 17, вхід з двору)
На ринку прокату костюмів магазин працює вже понад 10 років, тож тут знають смаки та вподобання клієнтів. У «Карнавалі» – більше 2 тисяч костюмів, які привозять не лише з України, а й з Ізраїлю, США, Італії, Англії.
У магазині можна орендувати карнавальні, казкові, новорічні та народні костюми для дітей від 1 року та дорослих, святкові сукні, класичні костюми для хлопчиків, а також аксесуари.
Перевдягти малюка у звірятко (зайчика, білочку, вовчика, лисичку тощо) коштуватиме від 100 до 200 гривень. Без святкового вбрання не лишиться жодна дитина, адже у «Карнавалі» – величезний вибір костюмів. Лише варіацій образу сніжинок тут понад 60, зайчиків – майже 30.
Перевтілитися можна у популярних Фіксиків, героїв «Щенячого патруля» і «Трансформерів», Людину-павука, Бетмена, Супермена та інші.
Дівчаткам будуть до смаку костюми східних красунь, снігуроньок, зимоньок, ляльок LOL, зіроньок, нічок, русалоньок тощо. Також за костюм потрібно внести заставу у розмірі 200 гривень, котру віддадуть при поверненні вбрання.
Графік роботи: із понеділка до п’ятниці – із 10:00 до 20:00, у суботу та неділю – з 11:00 до 17:00
Контактні телефони: (066) 672-59-69, (050) 722-69-49
Прокат на вулиці Караїмській, 4
Магазин працює в місті ще з 2000 року і одним із перших у Луцьку увірвався на ринок прокату костюмів. Наразі клієнтам пропонують біля 600 видів костюмів для діток від 1 року і до 13 років.
Асортимент святкових вбрань щороку оновлюють та слідкують за тенденціями, тож у прокаті можна знайти як костюми вже знаних героїв, так і зовсім нових персонажів.
Тут пропонують приміряти вже традиційні костюми зайчиків, сніжинок, лисичок, білочок, вовків, гномів, фей та принцес, героїв мультфільмів на кшталт Фіксиків, ляльок LOL, Ельзи з «Крижаного серця», супергероїв, наприклад, популярних Бетмена чи Людини-павука, а також персонажів зі шкільних сценаріїв і новорічних ранків. Варто зауважити, уже списане вбрання можна купити за символічну ціну.
Вартість оренди костюмів коливається залежно від матеріалів, складності виконання та їх стану. Однак ціни у прокаті на Караїмський дуже демократичні і коливаються від 100 до 250 гривень.
Графік роботи: із понеділка до п’ятниці – із 10:00 до 19:00, у суботу та неділю – з 10:00 до 17:00
Контактні телефони: (050) 941-48-35, (050) 654-16-56
«Lady L» (вул. Лесі Українки, 33а)
У салоні не тільки можна взяти на прокат чи придбати чарівний новорічний костюм для дітей віком від 2 років, а й пошити ексклюзивне вбрання за індивідуальним ескізом. Загалом у «Lady L» представлені понад дві сотні костюмів та різноманітні аксесуари до них.
Особливо вподобають «Lady L» дівчатка, адже салон спеціалізується на пошитті весільних та вечірніх суконь, тож тут знають, як догодити маленьким принцесам.
Дівчатка можуть перевтілитися у казкових фей, сніжинок, Снігуроньок, принцес зі знаних та популярних казок або ж у милих тваринок.
Хлопчикам пропонують переодягнутися у яскраві костюми звіряток, персонажів відомих казок, Санта Клауса чи улюбленого супергероя.
Обійдеться прокат омріяного вбрання від 100 до 300 гривень за добу.
Графік роботи: із понеділка до четверга – з 09:00 до 19:00, субота – вихідний, п’ятниця та неділя – з 09:00 до 15:00
Контактні телефони: (050) 735-16-63, (093) 382-39-38
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