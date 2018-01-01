Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*

На ринку прокату костюмів магазин працює вже понад 10 років, тож тут знають смаки та вподобання клієнтів. У «Карнавалі» – більше 2 тисяч костюмів, які привозять не лише з України, а й з Ізраїлю, США, Італії, Англії.У магазині можна орендувати карнавальні, казкові, новорічні та народні костюми для дітей від 1 року та дорослих, святкові сукні, класичні костюми для хлопчиків, а також аксесуари.Перевдягти малюка у звірятко (зайчика, білочку, вовчика, лисичку тощо) коштуватиме від 100 до 200 гривень. Без святкового вбрання не лишиться жодна дитина, адже у «Карнавалі» – величезний вибір костюмів. Лише варіацій образу сніжинок тут понад 60, зайчиків – майже 30.Перевтілитися можна у популярних Фіксиків, героїв «Щенячого патруля» і «Трансформерів», Людину-павука, Бетмена, Супермена та інші.Дівчаткам будуть до смаку костюми східних красунь, снігуроньок, зимоньок, ляльок LOL, зіроньок, нічок, русалоньок тощо. Також за костюм потрібно внести заставу у розмірі 200 гривень, котру віддадуть при поверненні вбрання.із понеділка до п’ятниці – із 10:00 до 20:00, у суботу та неділю – з 11:00 до 17:00(066) 672-59-69, (050) 722-69-49Магазин працює в місті ще з 2000 року і одним із перших у Луцьку увірвався на ринок прокату костюмів. Наразі клієнтам пропонують біля 600 видів костюмів для діток від 1 року і до 13 років.Асортимент святкових вбрань щороку оновлюють та слідкують за тенденціями, тож у прокаті можна знайти як костюми вже знаних героїв, так і зовсім нових персонажів.Тут пропонують приміряти вже традиційні костюми зайчиків, сніжинок, лисичок, білочок, вовків, гномів, фей та принцес, героїв мультфільмів на кшталт Фіксиків, ляльок LOL, Ельзи з «Крижаного серця», супергероїв, наприклад, популярних Бетмена чи Людини-павука, а також персонажів зі шкільних сценаріїв і новорічних ранків. Варто зауважити, уже списане вбрання можна купити за символічну ціну.Вартість оренди костюмів коливається залежно від матеріалів, складності виконання та їх стану. Однак ціни у прокаті на Караїмський дуже демократичні і коливаються від 100 до 250 гривень.із понеділка до п’ятниці – із 10:00 до 19:00, у суботу та неділю – з 10:00 до 17:00(050) 941-48-35, (050) 654-16-56У салоні не тільки можна взяти на прокат чи придбати чарівний новорічний костюм для дітей віком від 2 років, а й пошити ексклюзивне вбрання за індивідуальним ескізом. Загалом у «Lady L» представлені понад дві сотні костюмів та різноманітні аксесуари до них.Особливо вподобають «Lady L» дівчатка, адже салон спеціалізується на пошитті весільних та вечірніх суконь, тож тут знають, як догодити маленьким принцесам.Дівчатка можуть перевтілитися у казкових фей, сніжинок, Снігуроньок, принцес зі знаних та популярних казок або ж у милих тваринок.Хлопчикам пропонують переодягнутися у яскраві костюми звіряток, персонажів відомих казок, Санта Клауса чи улюбленого супергероя.Обійдеться прокат омріяного вбрання від 100 до 300 гривень за добу.із понеділка до четверга – з 09:00 до 19:00, субота – вихідний, п’ятниця та неділя – з 09:00 до 15:00(050) 735-16-63, (093) 382-39-38