Розповіли, хто зіграє головну роль у фільмі про поетесу Лесю Українку





Роль української письменниці виконає актриса Дарина Полуніна. Про це повідомляють на сторінці фільму у facebook, - пише



Режисером байопіку виступає Нана Джанелідзе (Грузія), продюсером - Юлія Синькевич (генеральний продюсер Одеського кінофестивалю).



Джанелідзе - відомий грузинський режисер і сценарист.



Дарина Полуніна - молода українська актриса, яку глядач знає в основному за ролями в короткометражних фільмах - наприклад, в "Кров'янці" у Аркадія Непиталюка або в фільмі "Сашка" Катажини Лесіш. Скоро на екрани вийде ще один фільм за участю Полуніної - короткометражна робота "Знебарвлена" Марини Степанської. Крім того, актриса зіграла у фільмі Анатолія Матешка "Фокстер і Макс", вихід якого на широкі екрани поки що відкладається.



Робоча назва фільму - "Леся Українка. Узлісся", картина поки що перебуває на початковій стадії виробництва: доробка сценарію, кастинг і т.ін.

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