вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – друга хвиля спалаху кору. ВІДЕО

У Луцьку – друга хвиля спалаху кору. ВІДЕО
На Волині медики реєструють в день до 20 нових випадків захворювання на кір.

Про це розповіла заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру Лариса Дудковська, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

З її слів, в області триває друга хвиля поширення цієї хвороби. Частіше хворіють діти, які не мають повного вакцинального комплексу, каже Лариса Дудковська.

За її словами, всього за період жовтня-листопада призупинили навчання в 12-ти закладах освіти області. Через спалахи кору останній тиждень не працювало 5 навчальних закладів в місті Луцьку, решка у Луцькому та Ковельському районах.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кір, Волинь, хвороба, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – друга хвиля спалаху кору. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
До закону про воєнний стан пропонують внести зміни
Сьогодні, 10:39
Розповіли, хто зіграє головну роль у фільмі про поетесу Лесю Українку
Сьогодні, 10:26
Чоловік живе без шлунку: просять допомогти коштами волинянину
Сьогодні, 10:07
Компанія «EuroVista» пропонує безкоштовне навчання за кордоном*
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
У Луцьку майже в кожній школі є хворі на кір, – медики. ВІДЕО У Луцьку майже в кожній школі є хворі на кір, – медики. ВІДЕО
30 листопад, 16:35
Назвали райони Волині, де найбільше хворіють на кір Назвали райони Волині, де найбільше хворіють на кір
21 листопад, 15:35
Кір на Волині: у Нововолинську – 17 сімейних вогнищ хвороби Кір на Волині: у Нововолинську – 17 сімейних вогнищ хвороби
19 листопад, 14:25
У Старовижівському районі на кір цьогоріч захворіло 29 людей У Старовижівському районі на кір цьогоріч захворіло 29 людей
14 листопад, 18:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – друга хвиля спалаху кору. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
 0
До закону про воєнний стан пропонують внести зміни
Сьогодні, 10:39
 0
Розповіли, хто зіграє головну роль у фільмі про поетесу Лесю Українку
Сьогодні, 10:26
 0
Чоловік живе без шлунку: просять допомогти коштами волинянину
Сьогодні, 10:07
 0
Компанія «EuroVista» пропонує безкоштовне навчання за кордоном*
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8