У Луцьку – друга хвиля спалаху кору. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
На Волині медики реєструють в день до 20 нових випадків захворювання на кір.
Про це розповіла заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру Лариса Дудковська, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
З її слів, в області триває друга хвиля поширення цієї хвороби. Частіше хворіють діти, які не мають повного вакцинального комплексу, каже Лариса Дудковська.
За її словами, всього за період жовтня-листопада призупинили навчання в 12-ти закладах освіти області. Через спалахи кору останній тиждень не працювало 5 навчальних закладів в місті Луцьку, решка у Луцькому та Ковельському районах.
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Про це розповіла заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру Лариса Дудковська, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
З її слів, в області триває друга хвиля поширення цієї хвороби. Частіше хворіють діти, які не мають повного вакцинального комплексу, каже Лариса Дудковська.
За її словами, всього за період жовтня-листопада призупинили навчання в 12-ти закладах освіти області. Через спалахи кору останній тиждень не працювало 5 навчальних закладів в місті Луцьку, решка у Луцькому та Ковельському районах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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