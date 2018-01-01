У Луцьку – друга хвиля спалаху кору. ВІДЕО





Про це розповіла заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру Лариса Дудковська, - йдеться у сюжеті



З її слів, в області триває друга хвиля поширення цієї хвороби. Частіше хворіють діти, які не мають повного вакцинального комплексу, каже Лариса Дудковська.



За її словами, всього за період жовтня-листопада призупинили навчання в 12-ти закладах освіти області. Через спалахи кору останній тиждень не працювало 5 навчальних закладів в місті Луцьку, решка у Луцькому та Ковельському районах.





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