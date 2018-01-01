У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
Сьогодні, 12:46
У Ковелі триває зведення другої черги житлового комплексу «Парковий квартал» — проекту будівельної компанії «Інвестор».
Нагадаємо, у серпні відбулося відкриття першої черги ЖК. Власники квартир уже обжилися в своїх помешканнях, на парковці чимало авто, а на дитячому майданчику — гамірно та весело, – пише Район.Луцьк.
Нині ж тривають роботи на території другої черги будівництва.
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Зокрема, станом на 30 листопада, у першому та другому під'їздах встановили вікна і провели електрику. Також в процесі монтаж даху — облаштували крокв'яну систему та вклали пароізоляційну плівку. Нині очікують бляху, аби накрити дах.
Щодо третього та четвертого під'їзду, то тут на фінішному етапі мурування горища.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ДРУГОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Нагадаємо, у серпні відбулося відкриття першої черги ЖК. Власники квартир уже обжилися в своїх помешканнях, на парковці чимало авто, а на дитячому майданчику — гамірно та весело, – пише Район.Луцьк.
Нині ж тривають роботи на території другої черги будівництва.
Читати також: Осінній ЖК «Парковий квартал» з висоти пташиного польоту
Зокрема, станом на 30 листопада, у першому та другому під'їздах встановили вікна і провели електрику. Також в процесі монтаж даху — облаштували крокв'яну систему та вклали пароізоляційну плівку. Нині очікують бляху, аби накрити дах.
Щодо третього та четвертого під'їзду, то тут на фінішному етапі мурування горища.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ДРУГОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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