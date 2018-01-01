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У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*

У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У Ковелі триває зведення другої черги житлового комплексу «Парковий квартал» — проекту будівельної компанії «Інвестор».

Нагадаємо, у серпні відбулося відкриття першої черги ЖК. Власники квартир уже обжилися в своїх помешканнях, на парковці чимало авто, а на дитячому майданчику — гамірно та весело, – пише Район.Луцьк.

Нині ж тривають роботи на території другої черги будівництва.

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Зокрема, станом на 30 листопада, у першому та другому під'їздах встановили вікна і провели електрику. Також в процесі монтаж даху — облаштували крокв'яну систему та вклали пароізоляційну плівку. Нині очікують бляху, аби накрити дах.

Щодо третього та четвертого під'їзду, то тут на фінішному етапі мурування горища.

ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ДРУГОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»

Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*

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Теги: Інвестор
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